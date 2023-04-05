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Врач объяснил, с чем нельзя есть сыр

Больше всего поджелудочная железа человека страдает, если рацион перенасыщен жирами. Причем для ее работы на износ необязательно увлекаться жирным жареным мясом, наваристыми бульонами, пирожными с кремом. Достаточно регулярно есть по утрам бутерброды с сыром и маслом.

Врач объяснил, с чем нельзя есть сыр
© Российская Газета

"Есть такой продукт, который ошибочно не относят к жирным, но содержание в нем животных жиров около 50%. Это сыр. Тот самый, который еще кладут и на булку с маслом, чтобы окончательно шокировать организм", - пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Намазанный маслом хлеб в сочетании с сыром разом обеспечивает организм холестерином и триглицеридами, которые увеличивают нагрузку на поджелудочную и ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов.

"Это не значит, что сыр есть нельзя. Можно. Этот продукт содержит и необходимые нам вещества. Вот только есть его нужно в разумных количествах", - подчеркнул Сергей Вялов.

Ранее гастроэнтеролог назвал симптомы, которые проявляются в случае, когда поджелудочная железа уже не может выделять достаточное количество ферментов для переваривания.

"Болит живот, он надувается, появляются проблемы со стулом. Боль около пупка обычно говорит об остром панкреатите", - отмети

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