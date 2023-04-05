Врач объяснил, с чем нельзя есть сыр

"Есть такой продукт, который ошибочно не относят к жирным, но содержание в нем животных жиров около 50%. Это сыр. Тот самый, который еще кладут и на булку с маслом, чтобы окончательно шокировать организм", - пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.