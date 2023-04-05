Малышева развеяла распространенный у россиян миф о продуктах

Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяла распространенный у россиян миф о продуктах. Врач назвала заблуждением мнение о том, что замороженные овощи и ягоды теряют полезные свойства.

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По словам специалистки, в России замороженная еда стоит дешевле, чем еда незамороженная, но это не значит, что в ней меньше полезных свойств.

«В замороженном виде качество еды улучшается, потому что количество полезных веществ больше», — отметила Малышева.

В качестве примера медик привела смородину. По ее словам, 100 граммов свежей ягоды содержат три суточных дозы витамина С.