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7 минут назад

Малышева развеяла распространенный у россиян миф о продуктах

Lenta.ruиещё 1

Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяла распространенный у россиян миф о продуктах. Врач назвала заблуждением мнение о том, что замороженные овощи и ягоды теряют полезные свойства.

Малышева развеяла распространенный у россиян миф о продуктах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, в России замороженная еда стоит дешевле, чем еда незамороженная, но это не значит, что в ней меньше полезных свойств.

«В замороженном виде качество еды улучшается, потому что количество полезных веществ больше», — отметила Малышева.

В качестве примера медик привела смородину. По ее словам, 100 граммов свежей ягоды содержат три суточных дозы витамина С.

«А если заморозить смородину, то будет 30 суточных доз только потому, что лишняя вода уйдет», — объяснила врач.

Еда,Елена Малышева,Первый канал,
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