Чем полезны помидоры для организма

Секрет популярности томатов кроется не только в их вкусовых свойствах и низкой калорийности. Этот овощ благотворно влияет на регенерацию тканей, помогает избавиться от отёков и проблем с кожей. Об этом порталу LIFE рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

«Стоит отметить, что томаты богаты антиоксидантами. Там содержатся ликопин, много бета-каротинов: это предшественники витамина А, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, способствуют сохранению женской красоты и молодости», — отметила специалист.

По словам эксперта, витамин А очень важен для процессов регенерации клеток и защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Помидоры содержат до 30% (100 мг) от суточной нормы витамина С, который напрямую связан с выработкой коллагена, а также пищевую клетчатку. Она важна для нормальной работы кишечника, поскольку кожные высыпания зачастую связаны с нарушением баланса кишечной микрофлоры, пояснила диетолог.