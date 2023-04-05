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12 минут назад

Эксперты рассказали, как правильно варить яйца

Мира Маркина

Чтобы яйца не трескались, необходимо заливать их только теплой водой. Журнал "Новый очаг" опубликовал три совета по подготовке яиц к Пасхе.

Во-первых, отмечают специалисты издания, нужно проверить, нет ли на скорлупе микротрещин. Чаще всего они разрастаются, когда яйца варятся, и это плохо влияет на внешний вид готового продукта.

Помимо этого, яйца должны быть комнатной температуры, прежде чем их начнут варить. Если все время они лежали в холодильнике, стоит дать им нагреться, чтобы при варке они не покрылись трещинами. Важно, что заливать яйца стоит только теплой водой, поскольку скорлупа реагирует на резкое изменение температуры.

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Чтобы вареное яйцо было легко очистить от скорлупы, рекомендуется добавлять в воду пол чайной ложки соли на каждое яйцо во время варки. Варить лучше на медленном огне. Это не позволит яйцам начать биться друг о друга из-за сильного бурления.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как быстро покрасить яйца.

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