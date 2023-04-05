Эксперты рассказали, как правильно варить яйца

Чтобы яйца не трескались, необходимо заливать их только теплой водой. Журнал "Новый очаг" опубликовал три совета по подготовке яиц к Пасхе.

Во-первых, отмечают специалисты издания, нужно проверить, нет ли на скорлупе микротрещин. Чаще всего они разрастаются, когда яйца варятся, и это плохо влияет на внешний вид готового продукта.

Помимо этого, яйца должны быть комнатной температуры, прежде чем их начнут варить. Если все время они лежали в холодильнике, стоит дать им нагреться, чтобы при варке они не покрылись трещинами. Важно, что заливать яйца стоит только теплой водой, поскольку скорлупа реагирует на резкое изменение температуры.

Чтобы вареное яйцо было легко очистить от скорлупы, рекомендуется добавлять в воду пол чайной ложки соли на каждое яйцо во время варки. Варить лучше на медленном огне. Это не позволит яйцам начать биться друг о друга из-за сильного бурления.