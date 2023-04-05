В чем вред магазинных соков

«Фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы получаем дополнительный набор веса. В исходных фруктах в принципе много природных сахаров, а если добавить ещё и искусственный, то в 100 мл будет целых 6 граммов», — сообщил врач.