В чем вред магазинных соков

Магазинные соки содержат много фруктозы и способствуют быстрому набору веса. Об этом «Почему болит» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.
«Фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы получаем дополнительный набор веса. В исходных фруктах в принципе много природных сахаров, а если добавить ещё и искусственный, то в 100 мл будет целых 6 граммов», — сообщил врач.
По словам Кононенко, соки теряют все свои полезные свойства в процессе термической обработки. Напиток не должен содержать красителей, сахара. Готовить его лучше самостоятельно — из огурцов, савойской капусты, кабачков, свёклы или брокколи, в случае необходимости разбавлять водой.