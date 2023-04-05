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1 час назад

В чем вред магазинных соков

Клопс.Ru

Магазинные соки содержат много фруктозы и способствуют быстрому набору веса. Об этом «Почему болит» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

В чем вред магазинных соков
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы получаем дополнительный набор веса. В исходных фруктах в принципе много природных сахаров, а если добавить ещё и искусственный, то в 100 мл будет целых 6 граммов», — сообщил врач.

По словам Кононенко, соки теряют все свои полезные свойства в процессе термической обработки. Напиток не должен содержать красителей, сахара. Готовить его лучше самостоятельно — из огурцов, савойской капусты, кабачков, свёклы или брокколи, в случае необходимости разбавлять водой.

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