Рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов

Весной у многих людей наблюдается нехватка витаминов — D, C, У и других, предупредила терапевт «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова. Врач назвала «Ленте.ру» рецепт идеального салата для устранения дефицита необходимых микроэлементов.

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По словам врача, весной каждому полезно пройти обследование на определение концентрации витамина D в крови. В основном он синтезируется клетками кожи под воздействием солнечного света, поэтому у подавляющего большинства людей к весне возникает его острый дефицит. Недостаточный уровень витамина D может привести к слабости мышц, ухудшению здоровья костей, иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

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Красикова пояснила, что витамин С важен для иммунной системы, так как помогает бороться с инфекциями, укрепить кровеносные сосуды и улучшить пищеварение. Витамин Е — мощный антиоксидант, помогающий защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Витамин B12 важен для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Для приготовления витаминного салата используют листовые овощи (шпинат, руккола, латук или салатная капуста), свежие овощи (помидоры, огурцы, морковь, свекла, редис, паприка и зеленый горошек), фрукты и ягоды (яблоки, апельсины, мандарины, грейпфруты, ананасы, клубника, малина и голубика), говорит терапевт. Также для него подходят орехи и семена, твердый сыр, куриная грудка, креветки, яйца или кусочки говядины.

Допустимо комбинировать различные продукты в любых пропорциях и добавлять различные соусы, например, оливковое масло или горчицу. Это простой и вкусный способ получить необходимые витамины и минералы в вашем рационе, отметила Красикова.