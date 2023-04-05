5 простых рецептов вкусного кофе

Кофе — универсальный напиток для миллионов людей: он создает идеальное начало дня, бодрит, когда нападает сонливость, скрашивает посиделки с друзьями или свидания.
Помимо вкусовых качеств, среди преимуществ употребления «эликсира энергии» из обжаренных семян кофейного дерева — польза для здоровья и настроения. Кофе содержит антиоксиданты, витамины, питательные вещества, ускоряет метаболизм, улучшает работоспособность, выносливость, снижает стресс.
Эспрессо, капучино, американо — существует множество рецептов кофе: каждый готовит его на основе своих предпочтений. Самые вкусные и необычные варианты — в материале «Вечерней Москвы».
Традиционный кофе с орехами схож по технологии приготовления с американо. Сделать полезный напиток дома легко с использованием короткого списка доступных ингредиентов. Орехи можно выбрать любые, но именно фундук придаст кофе особое послевкусие. Финальный аккорд в виде сливок превратит напиток в изысканный десерт.
Способ приготовления:
Шаг 1: обжарить кофейные зерна и орехи на сухой сковороде.
Шаг 2: измельчить в кофемолке оба ингредиента.
Шаг 3: высыпать смесь в турку, залить водой и поставить на тихий огонь. Не доводить до кипения.
Шаг 3: когда кофейная шапка поднимется, снять с огня.
Шаг 4: при желании можно подсластить напиток: сахар сделает вкус орехов более ярким.
Шаг 5: процедить и вылить в большую чашку. По желанию украсить взбитыми сливками.
Мятные душистые травы создают освежающую композицию в сочетании с крепким кофе. Такой напиток стимулирует сердечные мышцы, повышает работоспособность и активность. Важно не переборщить с мятой, чтобы она только оттеняла, а не перебивала вкус и аромат кофейных зерен.
Способ приготовления:
Шаг 1: сварить кофе по любимой технологии.
Шаг 2: хорошо промыть мяту и порвать листья на мелкие кусочки.
Шаг 3: положить на дно чашки и слегка подавить ложкой.
Шаг 4: добавить горячий кофе, сахар и дать настояться несколько минут.
Аффогато (affogato) — итальянский десерт из ванильного мороженого и кофе, который принято есть во время рождественской трапезы в кругу семьи. Лакомятся им при помощи ложки. Отличие его от глясе — большее содержание кофе. Также при его приготовлении используется горячий кофе, а в случае с глясе — холодный.
Способ приготовления:
Шаг 1: кофе смешать со специями, залить водой и сварить в турке на медленном огне.
Шаг 2: пока варится кофе, прогреть небольшую чашку (в горячей воде или микроволновой печи) и положить туда мороженое.
Шаг 3: готовым кофе нужно залить десерт.
Шаг 4: сладость не должна утонуть в жидкости. Наслаждаться лакомством нужно сразу, не дожидаясь, пока мороженое растает.
Питательный напиток для прилива сил отличается мягким вкусовым сочетанием банана и кофе, которому придает насыщенные нотки корица.
Способ приготовления:
Шаг 1: сварить кофе как обычно и немного охладить.
Шаг 2: пюрировать разделенный на дольки банан.
Шаг 3: в блендере перемешать кашицу со специями и немного охлажденным кофе.
Шаг 4: перелить напиток в чашку, добавить молоко или сливки по вкусу.
Такой кофе понравится любителям плотных, маслянистых текстур и тягучих насыщенных вкусовых оттенков. Напиток и десерт в одном блюде!
Способ приготовления:
Шаг 1: в блендере взбить молоко и халву до получения однородной смеси.
Шаг 2: перелить в сотейник, добавить мед и поставить на плиту.
Шаг 3: довести почти до кипения, не переставая взбивать смесь венчиком.
Шаг 3: снять с огня.
Шаг 4: сварить кофе как обычно. В большую чашку влить сначала кофе, после — сладкую смесь.