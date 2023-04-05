Доступные продукты, которые могут заменить суперфуды

Всерьез взялись за свое питание, но обнаружили, что покупка некоторых суперфудов неприятно бьет по карману? Рассказываем, о бюджетных альтернативах, пользы от которых ничуть не меньше, в материале «Рамблера».

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Последнее время все только и говорят, что о продуктах с высокой концентрацией полезных веществ, которые чуть ли не за неделю помогут оздоровиться, прийти в форму и дальше по списку. Однако на деле многие из этих суперфудов — маркетинговая уловка, которая призвана подогреть интерес покупателей к определенным товарам. Так, например, популярные нынче семяна чиа (испанский шалфей), которые советуют добавлять чуть ли не в каждое блюдо, можно заменить семенами льна, имеющими аналогичный состав и полезные свойства. Как и испанский шалфей, они оказывают противовоспалительное и обволакивающее действия и благодаря слизевой оболочке нормализует работу желудочно-кишечного тракта, ускоряет выведение шлаков и снижает уровень сахара в крови.

Еще один продукт, который хвалят голливудские звезды и блогеры, пропагандирующие ЗОЖ, — кейл. К суперфудам его относят за рекордное содержание жирных кислот Омега-3 и лютеина. Однако найти кудрявую капусту в российских супермаркетах — то еще испытание, да и зачем это нужно, если ее можно заменить шпинатом. Он ничем не уступает кейлу — ни по полезным свойствам, ни по калорийности. К слову, стать достойной заменой может и брокколи. Она также богата витаминами А, В и С, а органическое соединение глюкорафанин наделяет овощ высокими противораковыми свойствами.