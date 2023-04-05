$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Рецепт пышных и ароматных куличей: видео

Мира Маркина

Приближается главный праздник всех православных верующих – Пасха. В этом году она празднуется 16 апреля. А это значит что в предпраздничный четверг хозяйки будут печь куличи и красить пасхальные яйца.

Кто-то предпочитает покупать готовые куличи в магазинах или пекарнях, но если вы из тех, кто доверяет только себе и с удовольствием занимается выпечкой, этот рецепт именно для вас.

В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @tortania_foodblog "Рамблер" нашел видеорецепт, в котором подробно рассказано, как приготовить пышные, вкусные, мягкие и ароматные куличи самостоятельно.

Быстрые способы покрасить яйца

Для этого вам понадобятся:

  • молоко
  • дрожжи
  • мука
  • сливочное масло
  • куриные яйца
  • сахар
  • соль
  • куркума
  • ванилин
  • цукаты или изюм

Подробный способ приготовления смотрите в видео. Там же вы найдете рецепт глазури для украшения готовых куличей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий