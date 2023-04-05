Рецепт пышных и ароматных куличей: видео

Приближается главный праздник всех православных верующих – Пасха. В этом году она празднуется 16 апреля. А это значит что в предпраздничный четверг хозяйки будут печь куличи и красить пасхальные яйца.

Кто-то предпочитает покупать готовые куличи в магазинах или пекарнях, но если вы из тех, кто доверяет только себе и с удовольствием занимается выпечкой, этот рецепт именно для вас.

В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @tortania_foodblog "Рамблер" нашел видеорецепт, в котором подробно рассказано, как приготовить пышные, вкусные, мягкие и ароматные куличи самостоятельно.

Для этого вам понадобятся:

молоко

дрожжи

мука

сливочное масло

куриные яйца

сахар

соль

куркума

ванилин

цукаты или изюм

Подробный способ приготовления смотрите в видео. Там же вы найдете рецепт глазури для украшения готовых куличей.