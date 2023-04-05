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2 часа назад

Пять лучших продуктов для завтрака, которые снижают холестерин

Ferra.ru

Пять лучших продуктов для завтрака, которые снижают холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хорошо известно, что одна из причин высокого холестерина - это диета. К примеру, нужно избегать продуктов, содержащих много трансжиров и насыщенных жиров. Но есть ещё продукты, которые, наоборот, снижают уровень холестерина в организме.

Диетолог Ричард Эллисон перечислил пять продуктов, которые нужно есть на завтрак, чтобы снизить холестерин.

Овсяная каша. В ней много растворимой клетчатки, благодаря которой можно снизить уровень холестерина. Яйца. Но при этом употребляйте не более одного-двух яиц в день или ешьте только яичные белки вместо целых яиц.

Греческий йогурт. В нём содержится много белка и при этом меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте для завтрака простые либо нежирные сорта. Цельнозерновой тост. Вместо белого хлеба ешьте цельнозерновой, так как он содержит больше клетчатки и дольше позволит вам чувствовать себя сытым. Смузи. Это отличный способ получить большое количество питательных веществ за один приём пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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