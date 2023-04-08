Как необычно покрасить яйца к Пасхе
До Пасхи осталось совсем немного времени, поэтому пора искать рецепты куличей, придумывать, как оформить свою корзину к празднику и украсить яйца.
Если вам в этом году не хочется красить их обычными цветными красителями, предлагаем вам несколько необычных идей. Подробнее — в материале "Рамблера".
Голубые с позолотой
Для этого метода вам понадобится чай каркаде, столовый уксус, яичный белок и поталь для золочения.
- Залейте в каркаде воду и варите 15 минут на огне.
- Добавьте чайную ложку уксуса.
- Положите в емкость с каркаде яйца и оставьте на 4 часа.
- Кисточкой нанесите на яйца белок и наклейте позолоченную пленку.
- Когда белок высохнет, пройдитесь жесткой кистью по яйцу и стряхните остатки потали.
Можно не окрашивать яйца в каркаде, а сразу нанести позолоту на белое яйцо.
Янтарно-малахитовые
Луковую шелуху можно использовать не только для того, чтобы разукрасить скорлупу в темно-коричневый. С ее помощью можно сделать необычные, янтарно-малахитовые яйца. Для этого вам пригодится марля и тюбик с зеленкой.
- Окуните яйцо в воду, а затем обваляйте в мелко порезанную луковую шелуху.
- Переложите на марлю и обверните в отдельный мешочек каждое яйцо, завязав нитками наверху.
- Переложите все яйца в кастрюлю, которую не жалко, и залейте холодной водой.
- Вылейте в воду один тюбик зеленки, добавьте ложку соли и отварите в течение 8 минут после закипания.
- После того, как яйца отварятся, переложите их в ледяную воду, снимите марлю, хорошо очистите от луковой шелухи и промойте под проточной водой.
С узорами без красителей
Если вы хотите сделать красивые узоры на яйцах, можно обойтись совсем без красителей. Для этого вам понадобится яичный белок и любые многослойные салфетки с красивым изображением.
- Отделите от салфетки слой с рисунками и вырежете детали ножницами.
- Приклейте вырезанные рисунки при помощи кисточки и белка.
- Дайте яйцам высохнуть.