Как необычно покрасить яйца к Пасхе

До Пасхи осталось совсем немного времени, поэтому пора искать рецепты куличей, придумывать, как оформить свою корзину к празднику и украсить яйца.

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Если вам в этом году не хочется красить их обычными цветными красителями, предлагаем вам несколько необычных идей. Подробнее — в материале "Рамблера".

Голубые с позолотой

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Для этого метода вам понадобится чай каркаде, столовый уксус, яичный белок и поталь для золочения.

Залейте в каркаде воду и варите 15 минут на огне. Добавьте чайную ложку уксуса. Положите в емкость с каркаде яйца и оставьте на 4 часа. Кисточкой нанесите на яйца белок и наклейте позолоченную пленку. Когда белок высохнет, пройдитесь жесткой кистью по яйцу и стряхните остатки потали.

Можно не окрашивать яйца в каркаде, а сразу нанести позолоту на белое яйцо.

Янтарно-малахитовые

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Луковую шелуху можно использовать не только для того, чтобы разукрасить скорлупу в темно-коричневый. С ее помощью можно сделать необычные, янтарно-малахитовые яйца. Для этого вам пригодится марля и тюбик с зеленкой.

Окуните яйцо в воду, а затем обваляйте в мелко порезанную луковую шелуху. Переложите на марлю и обверните в отдельный мешочек каждое яйцо, завязав нитками наверху. Переложите все яйца в кастрюлю, которую не жалко, и залейте холодной водой. Вылейте в воду один тюбик зеленки, добавьте ложку соли и отварите в течение 8 минут после закипания. После того, как яйца отварятся, переложите их в ледяную воду, снимите марлю, хорошо очистите от луковой шелухи и промойте под проточной водой.

С узорами без красителей

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Если вы хотите сделать красивые узоры на яйцах, можно обойтись совсем без красителей. Для этого вам понадобится яичный белок и любые многослойные салфетки с красивым изображением.