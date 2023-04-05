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1 час назад

Диетолог рассказала о завтраке, который вызывает воспаление

Вечерняя Москва

Правильный завтрак важен для самочувствия в течение всего дня, а в долгосрочной перспективе для здоровья в целом, пишет американское издание She Finds. Неправильные продукты со временем грозят привести к хроническому воспалению в организме и серьезным рискам для здоровья.

Диетолог рассказала о завтраке, который вызывает воспаление
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Диетолог Дана Эллис Джонс предостерегла от употребления большого количества сладкого на завтрак и рассказала о последствиях этого выбора.

Ни для кого не секрет, что потребление слишком большого количества сахара вредно для здоровья. Если начинать день с десерта, сладкого чая или кофе, это грозит увеличением веса и воспалительными процессами в организме.

— Наименее полезный вид углеводов — это ультраобработанные углеводы, которые часто содержатся в готовых сладких хлопьях, печеньях, бисквитах, энергетических батончиках и выпечке, — рассказала диетолог Джонс.

По ее словам, причина, по которой эти виды углеводов настолько вредны, кроется в том, что они не несут никакой питательной ценности, часто лишены витаминов, минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Грозят скачками инсулина, увеличением риска хронических заболеваний и отложением жира.

Сладкоежкам специалист порекомендовала заменить привычную вредную еду на овсянку с богатыми клетчаткой фруктами.

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