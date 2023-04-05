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1 час назад

Треска, запеченная с горчицей

Inc-News

Сегодняшнее предложение - сочная запеченная треска с горчицей. К нему подается картофель в кляре и помидоры черри. Перед запеканием треску смазывают медово-горчичной смесью.

Треска, запеченная с горчицей
Фото: Inc-NewsInc-News

Треска, запеченная с горчицей

Кухня: средиземноморская, обед, калории: 355, время приготовления: 70:00

Ингредиенты

  • 4 куска трески
  • 3 картофелины
  • 300 г помидоров черри
  • 150 г дижонской горчицы
  • 20 г меда
  • 100 миллилитров белого вина
  • Свежие ароматические травы
  • Растительное или оливковое масло
  • Перец

Рецепт

1. Картофель вымыть и варить целиком около 35-40 мин в подсоленной воде до мягкости (20 минут).

2. Помидоры вымыть.

3. Рыбу вымыть и обсушить.

4. Смешайте горчицу с медом.

5. Нанесите слой смеси на рыбу с той стороны, на которой нет кожи.

6. Выложите рыбу в форму для запекания.

7. Добавьте высушенный и нарезанный дольками картофель и помидоры.

8. Посолите и сбрызните все небольшим количеством масла.

9. Затем посыпьте ее промытой зеленью (к примеру базиликом) и поставьте в разогретую до 180º духовку.

10. Обжаривайте их 10 минут..

11. Затем влейте вино и продолжайте готовить еще 5-7 минут, в зависимости от толщины кусков трески, пока они не станут однородными.

12. Разложите рыбу по тарелкам с картофелем и помидорами и сразу подавайте.

СОВЕТ:

Помимо меда, к горчице добавьте измельченную зелень, чтобы придать ей еще больший аромат.

Еда,
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