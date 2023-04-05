Треска, запеченная с горчицей

Сегодняшнее предложение - сочная запеченная треска с горчицей. К нему подается картофель в кляре и помидоры черри. Перед запеканием треску смазывают медово-горчичной смесью.
Кухня: средиземноморская, обед, калории: 355, время приготовления: 70:00
1. Картофель вымыть и варить целиком около 35-40 мин в подсоленной воде до мягкости (20 минут).
2. Помидоры вымыть.
3. Рыбу вымыть и обсушить.
4. Смешайте горчицу с медом.
5. Нанесите слой смеси на рыбу с той стороны, на которой нет кожи.
6. Выложите рыбу в форму для запекания.
7. Добавьте высушенный и нарезанный дольками картофель и помидоры.
8. Посолите и сбрызните все небольшим количеством масла.
9. Затем посыпьте ее промытой зеленью (к примеру базиликом) и поставьте в разогретую до 180º духовку.
10. Обжаривайте их 10 минут..
11. Затем влейте вино и продолжайте готовить еще 5-7 минут, в зависимости от толщины кусков трески, пока они не станут однородными.
12. Разложите рыбу по тарелкам с картофелем и помидорами и сразу подавайте.
СОВЕТ:
Помимо меда, к горчице добавьте измельченную зелень, чтобы придать ей еще больший аромат.