Врач-терапевт объяснила, для кого опасен сыр

Многие люди часто употребляют в пищу сыр, добавляя его в разные блюда и делая бутерброды, однако не для всех это безопасно. Врач-терапевт Екатерина Моисеева рассказала, кому противопоказан сыр.

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«Если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то может есть свой бутерброд с сыром и маслом хоть два раза в день. Если холестерин у него высокий, то следует отказаться от такого перекуса», – предупредила Екатерина Моисеева.

В многих видах сыров содержится около 50 % животных жиров. Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, употребление сыра следует сократить, а лучше и вовсе от него отказаться, передает «Клопс».

Бутерброды с сыром и маслом по утрам могут спровоцировать развитие болезней поджелудочной железы, увеличат риск атеросклероза.