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25 минут назад

Врач-терапевт объяснила, для кого опасен сыр

РИА "ФедералПресс"

Многие люди часто употребляют в пищу сыр, добавляя его в разные блюда и делая бутерброды, однако не для всех это безопасно. Врач-терапевт Екатерина Моисеева рассказала, кому противопоказан сыр.

Врач-терапевт объяснила, для кого опасен сыр
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то может есть свой бутерброд с сыром и маслом хоть два раза в день. Если холестерин у него высокий, то следует отказаться от такого перекуса», – предупредила Екатерина Моисеева.

В многих видах сыров содержится около 50 % животных жиров. Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, употребление сыра следует сократить, а лучше и вовсе от него отказаться, передает «Клопс».

Бутерброды с сыром и маслом по утрам могут спровоцировать развитие болезней поджелудочной железы, увеличат риск атеросклероза.

Тем, у кого диабет второго типа или ожирение, не стоит есть сыр жирностью больше 30 %. Также этот продукт не рекомендуют есть во время мигреней или тяжелого ПМС.

Еда,Екатерина Моисеева,
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