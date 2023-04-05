Врач-терапевт объяснила, для кого опасен сыр

Многие люди часто употребляют в пищу сыр, добавляя его в разные блюда и делая бутерброды, однако не для всех это безопасно. Врач-терапевт Екатерина Моисеева рассказала, кому противопоказан сыр.
«Если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то может есть свой бутерброд с сыром и маслом хоть два раза в день. Если холестерин у него высокий, то следует отказаться от такого перекуса», – предупредила Екатерина Моисеева.
В многих видах сыров содержится около 50 % животных жиров. Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, употребление сыра следует сократить, а лучше и вовсе от него отказаться, передает «Клопс».
Бутерброды с сыром и маслом по утрам могут спровоцировать развитие болезней поджелудочной железы, увеличат риск атеросклероза.
Тем, у кого диабет второго типа или ожирение, не стоит есть сыр жирностью больше 30 %. Также этот продукт не рекомендуют есть во время мигреней или тяжелого ПМС.