Названы самые вредные супы

Наваристые мясные супы нельзя назвать полезными для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.

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"Суп, сваренный на костях, мясе неизвестного происхождения или с добавлением колбасы, не принесет никакой пользы организму. Первое блюдо будет иметь высокую жирность и калорийность", — предупредила Соломатина.

Также вредным стоит считать грибной суп со свинушками и чернушками. При этом овощные супы без опасений можно включать в свой рацион, резюмировала диетолог.

Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому противопоказано есть суп. По ее мнению, первые блюда лучше не есть при подагре и повышении уровня мочевой кислоты.

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала, какой суп самый полезный. Она уточнила, что лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок мяса или порцию пельменей с соусом.