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1 час назад

Названы самые вредные супы

Вечерняя Москваиещё 2

Наваристые мясные супы нельзя назвать полезными для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.

Названы самые вредные супы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Суп, сваренный на костях, мясе неизвестного происхождения или с добавлением колбасы, не принесет никакой пользы организму. Первое блюдо будет иметь высокую жирность и калорийность", — предупредила Соломатина.

Также вредным стоит считать грибной суп со свинушками и чернушками. При этом овощные супы без опасений можно включать в свой рацион, резюмировала диетолог.

Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому противопоказано есть суп. По ее мнению, первые блюда лучше не есть при подагре и повышении уровня мочевой кислоты.

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала, какой суп самый полезный. Она уточнила, что лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок мяса или порцию пельменей с соусом.

Главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов заявил, что детям младшего возраста необходимо есть супы как минимум 2–3 раза в неделю. По его словам, супы помогают предотвратить обезвоживание организма и стимулируют обменные процессы.

Еда,Исмаил Османов,Елена Соломатина,Екатерина Новикова,
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