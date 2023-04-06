Нутрициолог объяснила тягу к вредной пище

Тягу к вредной пище объяснила в интервью «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, она обусловлена физиологической, психологической и социальной причинами.

Фото: Мослента Мослента

Психологическая причина

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Люди часто «заедают» плохое настроение или даже систематический стресс «вкусняшками». Причем, это не обязательно сладости. Достаточно часто именно психологическая причина заставляет срываться тех, кто до этого питался правильно.

«Слишком частые и жесткие ограничения нередко приводят к срывам и возникающему чувству вины. Чтобы этого избежать, можно периодически давать себе послабления (то, что у диетологов называется чит-мил). Например, один раз в неделю позволить себе "контролируемое" нарушение плана питания»

Социальная причина

Речь идет о сформировавшихся привычках, навязанных извне. Эксперт привела в пример кофе. По ее словам, этот напиток не закрывает какие-либо потребности организма, это всего лишь навязанная привычка. При желании, по словам Мещеряковой, люди легко могут сознательно отказаться от кофе. Проанализировав свой рацион, можно найти несколько продуктов, в которых нет никакой потребности — они нам навязаны рекламой или окружением.

«Что делать, если на неправильную пищу тянет постоянно? Это может сигнализировать о проблемах в организме. Часто после прохождения специализированных детокс- или противопаразитарных программ у людей меняются пищевые привычки. Происходит очищение на глубоком клеточном уровне, после чего организм по-другому начинает чувствовать насыщение, зачастую меняются вкусы и пищевые привычки»

Физиологическая причина

Человек интуитивно понимает, что ему необходим какой-то конкретный продукт. Чаще всего такая тяга связана с дефицитом какого-либо минерала (хром, кальций, цинк, селен). Например, по словам врача, беременных женщин часто тянет на мел — организм таким образом сигнализирует о недостатке кальция. Другой пример — желание съесть что-то соленое может быть связано с закислением организма и дефицитом щелочных минералов, где натрий является ключевым.

Привычку к сладкому и жирному часто связывают с наличием в организме грибков или паразитов. Например, зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов может сигнализировать о наличии паразитарных заболеваний, уточнила диетолог.

Исключить из рациона специалист рекомендует в первую очередь сладкие газированные напитки и энергетики, которые оказывают серьезный вред организму на уровне физиологии. Данную категорию продуктов можно отнести к категорически опасным для здоровья напиткам, подчеркнула она.

Кроме того, специалист советует отказаться от трансжиров (гидрогенизированные масла, маргарин). А соленые продукты (соленая рыба, морепродукты, колбасы, консервированные овощи) рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю.

«Со сладким все намного сложнее. Есть люди настолько сильно зависимые от сладкого, что говорить им про какие-либо нормы бесполезно. Я бы советовала сладкоежкам больше двигаться на свежем воздухе»

Очень часто, по словам нутрициолога, из-за хронической гипоксии организм требует сладкого. Именно поэтому нужно чаще находиться на свежем воздухе, чтобы организм активно насыщался кислородом. Отвыкнуть от сладкого помогает и употребление аптечного хрома, добавила она.