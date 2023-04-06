Россиянам посоветовали закупиться перед Пасхой тремя продуктами

Рост цен на товары для куличей перед Пасхой оправдан, поэтому лучше купить все необходимые продукты заранее. Такое мнение высказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников .

«Ожидать, что перед 8 Марта цветы будут дешеветь, или что яйца упадут в цене перед Пасхой было бы странно», – отметил эксперт.

Важно помнить, что цены на яйца вряд ли поднимутся перед праздником, но вот творог, масло и сгущенное молоко могут подорожать на 15–20 %, объясняет Сергей Черников.

При этом виноваты в повышении в основном не производители – большая часть наценки идет от торговых сетей. Но рассчитывать на то, что заводы решат снизить цены, также не стоит: они зависят от курса доллара, который значительно вырос, и от тарифов на коммунальные услуги, передает «Прайм».