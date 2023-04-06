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Малышева опровергла миф о замороженных продуктах

Распространенный миф о замороженных овощах и ягодах развеяла врач и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. При заморозке продукты не теряют полезных свойств.

Малышева опровергла миф о замороженных продуктах
© ФедералПресс

«Замороженная еда в продуктовых магазинах страны стоит дешевле, чем незамороженная, это не значит, что она менее насыщена полезными свойствами. Наоборот, в замороженных продуктах количество полезных веществ больше», – говорится в сообщении.

По словам Малышевой, в 100 грамм свежей смородины содержатся три суточных дозы витамина С, а в замороженной – до 30. Объясняется это тем, что из лежавшей в холодильнике ягоды уходит лишняя вода.

Напомним, поздний завтрак может спровоцировать набор веса. Об этом предупредила врач-диетолог Татьяна Жаровская. Благоприятное для завтрака время – с пяти до восьми часов утра.

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