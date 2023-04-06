Россияне выбрали самый популярный суп из фермерских продуктов

«Как показывает статистика заказов, на первые десять позиций суммарно приходится только 56% заказов. Разница в долях между супами минимальна. При этом более привычные супы: борщ, рассольник, гороховый и другие – в списке не лидируют. Как интерпретировать эти данные? Предполагаю, такая статистика показывает интерес россиян к фермерским блюдам. Россияне заказывают самые разные супы с необычными вкусами, хотят их «распробовать». Всё же фермерскую кухню готовой еды, тем более, супов, пока что можно назвать диковинкой. Отсюда же и отсутствие ярко выраженного лидера или аутсайдера – и это хорошо, это подтверждает, что самые разные фермерские рецепты пользуются признанием. В знаменитом произведении художника Энди Уорхола «Банки с супом» 32 вкуса – наши же фермеры предлагают гораздо больше», – комментирует директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.