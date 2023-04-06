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2 часа назад

Нутрициолог Новикова рассказала, как правильно готовить суп

Вечерняя Москва

Нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова рассказала, все ли супы полезны и почему.

Нутрициолог рассказала, как правильно готовить суп
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что суп способствует перевариванию пищи, так как бульон разбавляет желудочный сок.

При этом при варке овощей в супе разрушаются все витамины, ферменты. Также при варке мяса в бульон могут выделяться креатин и креатинин.

Нутрициолог уточнила, что лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок мяса или порцию пельменей с соусом.

Чтобы суп принес больше пользы, стоит сливать первый бульон (если это суп с мясом. Часть овощей, которые можно употреблять в сыром виде, и зелень лучше положить прямо в тарелку с готовым бульоном, передает Life.ru.

В свою очередь гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал отказаться от наваристых супов, так как они негативно влияют на работу поджелудочной железы, передает Nation news.

Еда,Екатерина Новикова,
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