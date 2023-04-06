Продукты, которые способствуют вздутию живота

Восемь продуктов, увеличивающих живот, назвали российские диетологи. При их употреблении вес остается стабильным, но меняется внешность.

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Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которые увеличивают живот из-за вздутия. Вес остается стабильным, однако внешний вид человека меняется. Выпирающий живот связан с накоплением газов в кишечнике.

Среди продуктов, провоцирующих вздутие, в списке любая газированная вода (как сладкая, так и минеральная). Являются тяжелыми для переваривания виноград и мороженое (из-за высокого содержания лактозы и низкой температуры).