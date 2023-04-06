$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Диетологи перечислили россиянам продукты способствующие вздутию живота

Vse42.ruиещё 2

Восемь продуктов, увеличивающих живот, назвали российские диетологи. При их употреблении вес остается стабильным, но меняется внешность.

Продукты, которые способствуют вздутию живота
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которые увеличивают живот из-за вздутия. Вес остается стабильным, однако внешний вид человека меняется. Выпирающий живот связан с накоплением газов в кишечнике.

Среди продуктов, провоцирующих вздутие, в списке любая газированная вода (как сладкая, так и минеральная). Являются тяжелыми для переваривания виноград и мороженое (из-за высокого содержания лактозы и низкой температуры).

Также в списке продуктов, которые провоцируют вздутие, есть капуста, молоко, выпечка, алкоголь и переработанное мясо, пишет 74.ru.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий