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2 часа назад

Рецепт праздничной творожной пасхи со сгущенкой

Мария Кимакович

Главным украшением пасхального стола являются, безусловно, кулич и крашеные яйца. Но среди праздничных яств непременно должна быть пасха.

Рецепт праздничной творожной пасхи со сгущенкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это блюдо готовится довольно просто, а вкусом порадует даже самых взыскательных едоков.

Рецептов пасхи довольно много: от низкокалорийных до многослойных шоколадных. «Рамблер» делится с вами рецептом творожной пасхи со сгущенкой.

Ингредиенты:

  • Творог 9% – 500 г
  • Сахар – 50-70 г
  • Сгущенное молоко – 300 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливки 10-15% – 150 мл
  • Цукаты – по вкусу

Быстрые способы покрасить яйца

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле смешать яйца с сахаром.
  2. Добавить сливки.
  3. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снять с огня и остудить.
  4. В протертый через сито творог добавить размягченное сливочное масло, тщательно перемешать.
  5. Добавить в творожно-масляную массу сгущенное молоко, снова перемешать.
  6. Затем сюда же добавить яично-сливочную массу и тщательно перемешать до однородности.
  7. Добавить цукаты (если необходимо, их следует нарезать), снова перемешать.
  8. Застелить пасочницу марлей, сложенной в несколько слоев, так, чтобы снаружи остались свисать края марли.
  9. Выложить творожную массу внутрь пасочницы и накрыть оставшейся частью марли.
  10. Пасочницу поместить в глубокую миску, сверху поставить гнет и убрать в холодильник на 8-12 часов. Лучше всего оставить на ночь.
  11. По истечении этого времени убрать края марли, перевернуть пасочницу и освободить пасху от марли.
  12. Украсить творожную пасху со сгущенкой по желанию цветной посыпкой.
Еда,
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