Рецепт праздничной творожной пасхи со сгущенкой

Главным украшением пасхального стола являются, безусловно, кулич и крашеные яйца. Но среди праздничных яств непременно должна быть пасха.
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Это блюдо готовится довольно просто, а вкусом порадует даже самых взыскательных едоков.
Рецептов пасхи довольно много: от низкокалорийных до многослойных шоколадных. «Рамблер» делится с вами рецептом творожной пасхи со сгущенкой.
- Творог 9% – 500 г
- Сахар – 50-70 г
- Сгущенное молоко – 300 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Сливки 10-15% – 150 мл
- Цукаты – по вкусу
- В небольшой кастрюле смешать яйца с сахаром.
- Добавить сливки.
- Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снять с огня и остудить.
- В протертый через сито творог добавить размягченное сливочное масло, тщательно перемешать.
- Добавить в творожно-масляную массу сгущенное молоко, снова перемешать.
- Затем сюда же добавить яично-сливочную массу и тщательно перемешать до однородности.
- Добавить цукаты (если необходимо, их следует нарезать), снова перемешать.
- Застелить пасочницу марлей, сложенной в несколько слоев, так, чтобы снаружи остались свисать края марли.
- Выложить творожную массу внутрь пасочницы и накрыть оставшейся частью марли.
- Пасочницу поместить в глубокую миску, сверху поставить гнет и убрать в холодильник на 8-12 часов. Лучше всего оставить на ночь.
- По истечении этого времени убрать края марли, перевернуть пасочницу и освободить пасху от марли.
- Украсить творожную пасху со сгущенкой по желанию цветной посыпкой.