Рецепт праздничной творожной пасхи со сгущенкой

Главным украшением пасхального стола являются, безусловно, кулич и крашеные яйца. Но среди праздничных яств непременно должна быть пасха.

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Это блюдо готовится довольно просто, а вкусом порадует даже самых взыскательных едоков.

Рецептов пасхи довольно много: от низкокалорийных до многослойных шоколадных. «Рамблер» делится с вами рецептом творожной пасхи со сгущенкой.

Ингредиенты:

Творог 9% – 500 г

Сахар – 50-70 г

Сгущенное молоко – 300 г

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 2 шт.

Сливки 10-15% – 150 мл

Цукаты – по вкусу

Способ приготовления: