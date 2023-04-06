Три популярных весенних растения, которые спасут от авитаминоза

По словам врача-диетолога Натальи Ячминской, получить витамины можно также из зелени, которая растёт повсюду. И всего таких полезных растений три.

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Существует три вида весенней зелени, которая даст вашему организму достаточное количество витаминов.

Черемша. В ней много витамина С, есть эфирные масла, фитонциды, лизоцим. Это растение полезно при острых респираторных заболеваниях, болезнях щитовидной железы, улучшает пищеварение, очищает кровь, снижает кровяное давление, вероятность инсульта. Однако в день нужно потреблять максимум 10-25 листьев. Иначе у вас возникнет головная боль, бессонница, расстройство желудка. Также нельзя есть черемшу людям с гастритом, язвой желудка, холециститом, гепатитом, панкреатитом, эпилепсией.

Молодая крапива. В её состав входят витамины А, В, С, Е, К, магний, железо, медь, кальций, селен, кремний, фитонутриенты. Не рекомендуется употреблять крапиву беременным, людям с гипертонией, варикозным расширением вен, тромбофлебитом, атеросклерозом. Одуванчик. Это растение содержит тритерпеновые спирты, флавоксантин, лютеин, тараксантин, арнидиол, фарадиол и другие полезные вещества. Однако одуванчик может навредить людям с язвой желудка, с повышенной кислотностью, а также тем, у кого часто бывают поносы.