Сколько чайных ложек сахара в день нужно, чтобы улучшить здоровье

В обзоре, опубликованном в The BMJ, специалисты рекомендуют в день сократить потребление добавленных сахаров до шести чайных ложек, а количество подслащённых напитков - до менее одной порции в неделю. Всё дело в том, что потребление сахара приводит к 45 неприятным последствиям для здоровья.

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Широко известно, что чрезмерное потребление сахара может плохо сказаться на здоровье. В ходе нового исследования эксперты проанализировали 73 метаанализа из 8 601 статьи. В результате они обнаружили значительные отрицательные связи между пищевым сахаром и 18 эндокринными или метаболическими болезнями, 10 сердечно-сосудистыми состояниями, 7 онкологическими болезнями, 10 другими последствиями, в том числе кариесом, депрессией, астмой.

Также употребление подслащённых сахаром напитков приводило к набору веса при самом высоком уровнем потребления по сравнению с самым низким. А любое потребление сахара по сравнению с отказом от него связано было с увеличением накопления жира в мышцах и печени.

При увеличении потребления напитков с сахаром на одну порцию в неделю на 4% возрастал риск развития подагры. Если же количество таких напитков увеличивалось на 250 мл в день, то это приводило к повышению риска развития подагры на 17%, а также к увеличению на 4% риска смерти и ишемической болезни сердца. Помимо этого, при каждом увеличении на 25 г в сутки употребления фруктозы риск развития рака поджелудочной повышался на 22%.