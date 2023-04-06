Эксперты назвали ферментированные продукты, улучшающие здоровье

Как сообщает издание ETNT, йогурт изготавливается путем смешивания молочных продуктов с живыми и активными культурами. Молочный йогурт является источником важных питательных веществ, поддерживающих здоровье костей, включая кальций и магний. Кроме того, определенные пробиотические штаммы, обнаруженные в йогурте, улучшают здоровье кишечника и общую противовоспалительную и иммунную реакцию.

Кефир - это кисломолочный напиток, который слегка терпкий и его легко пить. Употребление ферментированных молочных напитков, таких как кефир, может помочь уменьшить маркеры воспаления, боли в животе и запоры. Одной из уникальных особенностей кефира является то, что он является естественным источником витамина К2, питательного вещества, которое связано с снижением риска переломов.