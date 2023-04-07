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20 минут назад

Пасха со сгущенкой и пышные куличи: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Пасха со сгущенкой и пышные куличи: 5 лучших рецептов недели
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Готовим вместе творожную пасху со сгущенкой, пышные куличи, сырный суп и треску с горчицей. Подробнее — в материале "Рамблера".

Сырный суп

Сырный суп — это французское блюдо. Чтобы приготовить блюдо и не разориться на дорогих сырах, вам понадобится:
  • 4 куска плавленого сыра;
  • сливочное и растительное масло;
  • лук;
  • морковь;
  • картофель;
  • шампиньоны;
  • соль, перец;
  • зелень.

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Рассыпчатый рис

Даже у самых искусных хозяек не всегда получается сварить рис таким образом, чтобы он получился рассыпчатым, а не в виде каши.

Секретом приготовления идеального риса делимся в нашем материале здесь.

Пышные и ароматные куличи

Чтобы приготовить пышные, вкусные, мягкие и ароматные куличи самостоятельно, вам понадобится:

  • молоко
  • дрожжи
  • мука
  • сливочное масло
  • куриные яйца
  • сахар
  • соль
  • куркума
  • ванилин
  • цукаты или изюм

Рецепт смотрите в видео здесь.

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Творожная пасха со сгущенкой

Это блюдо готовится довольно просто. Для его приготовления вам понадобится:

  • Творог 9% – 500 г
  • Сахар – 50-70 г
  • Сгущенное молоко – 300 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливки 10-15% – 150 мл
  • Цукаты – по вкусу

Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Треска с горчицей

Сочная запеченная треска с горчицей подается с картофелем в кляре и помидорами черри. Чтобы приготовить блюдо, вам понадобится:

4 куска трески

3 картофелины

300 г помидоров черри

150 г дижонской горчицы

20 г меда

100 миллилитров белого вина

Свежие ароматические травы

Растительное или оливковое масло

Перец

Рецепт трески с медово-горчичным соусом читайте здесь.

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