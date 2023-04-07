Пасха со сгущенкой и пышные куличи: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Готовим вместе творожную пасху со сгущенкой, пышные куличи, сырный суп и треску с горчицей. Подробнее — в материале "Рамблера".
Полный рецепт смотрите в видео здесь.
Даже у самых искусных хозяек не всегда получается сварить рис таким образом, чтобы он получился рассыпчатым, а не в виде каши.
Секретом приготовления идеального риса делимся в нашем материале здесь.
Чтобы приготовить пышные, вкусные, мягкие и ароматные куличи самостоятельно, вам понадобится:
Рецепт смотрите в видео здесь.
Это блюдо готовится довольно просто. Для его приготовления вам понадобится:
Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.
Сочная запеченная треска с горчицей подается с картофелем в кляре и помидорами черри. Чтобы приготовить блюдо, вам понадобится:
4 куска трески
3 картофелины
300 г помидоров черри
150 г дижонской горчицы
20 г меда
100 миллилитров белого вина
Свежие ароматические травы
Растительное или оливковое масло
Перец
Рецепт трески с медово-горчичным соусом читайте здесь.