Пасха со сгущенкой и пышные куличи: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Готовим вместе творожную пасху со сгущенкой, пышные куличи, сырный суп и треску с горчицей. Подробнее — в материале "Рамблера".

Сырный суп

4 куска плавленого сыра;

сливочное и растительное масло;

лук;

морковь;

картофель;

шампиньоны;

соль, перец;

зелень. Сырный суп — это французское блюдо. Чтобы приготовить блюдо и не разориться на дорогих сырах, вам понадобится:

Полный рецепт смотрите в видео здесь.

Рассыпчатый рис

Даже у самых искусных хозяек не всегда получается сварить рис таким образом, чтобы он получился рассыпчатым, а не в виде каши.

Секретом приготовления идеального риса делимся в нашем материале здесь.

Пышные и ароматные куличи

Чтобы приготовить пышные, вкусные, мягкие и ароматные куличи самостоятельно, вам понадобится:

молоко

дрожжи

мука

сливочное масло

куриные яйца

сахар

соль

куркума

ванилин

цукаты или изюм

Рецепт смотрите в видео здесь.

Творожная пасха со сгущенкой

Это блюдо готовится довольно просто. Для его приготовления вам понадобится:

Творог 9% – 500 г

Сахар – 50-70 г

Сгущенное молоко – 300 г

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 2 шт.

Сливки 10-15% – 150 мл

Цукаты – по вкусу

Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Треска с горчицей

Сочная запеченная треска с горчицей подается с картофелем в кляре и помидорами черри. Чтобы приготовить блюдо, вам понадобится:

4 куска трески

3 картофелины

300 г помидоров черри

150 г дижонской горчицы

20 г меда

100 миллилитров белого вина

Свежие ароматические травы

Растительное или оливковое масло

Перец