5 современных и вкусных заправок для салатов

С ними самые простые салаты заиграют новыми красками.

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Магазинный майонез точно нельзя назвать соусом, вписывающимся в здоровый рацион. Да и современные тенденции питания стремятся к тому, чтобы блюда становились ярче и легче.

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Вместо привычных тяжелых салатов, попробуйте более полезные и аппетитные варианты — салаты с пикантными заправками.

Медово-горчичная заправка

Этот вариант дрессинга стал настоящей классикой, он нравится почти всем, благодаря сочетанию всех основных вкусов — острого, кислого, сладкого, а готовится заправка всего за минуту.

В емкость выдавите сок половины лимона, добавьте полторы чайных ложки горчицы, столько же меда, щепотку соли и перца.

Подходит медово-горчичный дрессинг к салатам с курицей, нежным сыром, нейтральными листьями салата.

Чимичурри

Эта мексиканская заправка часто используется в качестве маринада к мясу, но она хороша и для салатов, особенно тех, в которых есть курица, говядина, жареные креветки. Благодаря перцу и петрушке, чимичурри помогает восполнить запас витаминов, оказывает противовоспалительное воздействие.

Измельчите мелко нарезанную петрушку, можно воспользоваться блендером, к ней присоедините нарезанный перец чили и немного сушеного перца или порошка из чили. Туда же отправьте 4 зубчика чеснока, немного сушеного орегано, винного уксуса, несколько столовых ложек оливкового масла и две столовых ложки мелко нарезанного лука шалота.

Заправка из авокадо

Вариант для тех, кто предпочитает сытные салаты. Измельчите мякоть одного авокадо, добавьте половину чашки натурального йогурта без добавок, сок половины лайма или лимона, немного оливкового масла. Посолите и поперчите заправку. Такой дрессинг сделает салат очень нежным, он подойдет к блюдам с суховатыми ингредиентами или горькой зеленью.

По-азиатски

Азиатская кухня славится переплетением вкусов, сочетанием пикантности, остроты и сладости. Такой дрессинг придаст любому блюдо восточную нотку.

Смешайте ¼ стакана рисового уксуса, ¼ стакана соевого соуса, 1 столовую ложку кунжутного масла, 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку тертого имбиря и 1 зубчик измельченного чеснока.

Заправка с арахисом

Орехи сделают салат более сытным и питательным, а потребуется всего несколько ингредиентов.