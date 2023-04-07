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2 часа назад

Раскрыт секрет приготовления «быстрого» плова

Мир24

Сегодня в кулинарных книгах появляется все больше быстрых и простых рецептов для тех, кто не может тратить много времени на готовку.

Раскрыт секрет приготовления «быстрого» плова
Фото: UnsplashUnsplash

Как сообщает «Утро.ru», легкий лайфхак позволит оперативно приготовить плов.

Ингредиенты:

  • 200 г риса (лучше длинного),
  • 500 г баранины,
  • одна луковица,
  • три дольки чесночка,
  • одна средняя морковь,
  • две столовые ложки оливкового масла,
  • одна столовая ложка приправы для плова,
  • 180 мл воды,
  • соль и перец.

Приготовление:

  1. Главный секрет приготовления «быстрого» плова – поставить рис вариться и сразу заняться мясом.
  2. Пока вода нагревается, нарезать мясо небольшими кусочками и обжарить его на масле с солью и перцем.
  3. Лук нарезать кубиками, морковь – в стружку.
  4. Лук добавить к мясу и жарить, пока он не станет прозрачным.
  5. Туда же высыпать морковную стружку и жарить еще 10 минут.
  6. Затем добавить приправы, перец и нарезанные дольки чеснока, залить смесь кипятком и готовим еще 15 минут на среднем огне.
  7. К готовым ингредиентам добавить отваренный к тому времени рис, хорошо перемешиваем и подаем к столу.
Еда,
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