Раскрыт секрет приготовления «быстрого» плова

Сегодня в кулинарных книгах появляется все больше быстрых и простых рецептов для тех, кто не может тратить много времени на готовку.Как сообщает «Утро.ru», легкий лайфхак позволит оперативно приготовить плов.Ингредиенты:200 г риса (лучше длинного), 500 г баранины, одна луковица, три дольки чесночка, одна средняя морковь, две столовые ложки оливкового масла, одна столовая ложка приправы для плова, 180 мл воды, соль и перец.Приготовление:Главный секрет приготовления «быстрого» плова – поставить рис вариться и сразу заняться мясом. Пока вода нагревается, нарезать мясо небольшими кусочками и обжарить его на масле с солью и перцем. Лук нарезать кубиками, морковь – в стружку. Лук добавить к мясу и жарить, пока он не станет прозрачным. Туда же высыпать морковную стружку и жарить еще 10 минут.Затем добавить приправы, перец и нарезанные дольки чеснока, залить смесь кипятком и готовим еще 15 минут на среднем огне. К готовым ингредиентам добавить отваренный к тому времени рис, хорошо перемешиваем и подаем к столу.