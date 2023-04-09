Какой торт можно есть каждый день

Есть торт каждый день без вреда для здоровья и фигуры — кажется, что-то невероятное. Но на самом деле такое блюдо существует. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Речь, конечно, не о сладком кондитерском изделии, а о печеночном торте, который наверняка готовили ваши мамы ил бабушки. Печень – это кладезь полезных веществ. Такое блюдо советуют добавить в свой рацион нутрициологи, так как оно:

богато железом;

поднимает уровень белка;

содержит большое количество витаминов группы B, витамина А, калия, фосфора, магния и много клетчатки.

Еще один огромный бонус — от такого торта не наберешь лишние килограммы, так как в нем содержится мало калорий, в отличие от обычных сладких десертов.

Рецепт печеночного торта

Для приготовления печеночного торта вам понадобится:

куриная или говяжья печень - 500 г

морковь - 2 шт.

репчатый лук - 2 шт.

яйца - 2 шт.

чеснок - 2 зубчика

домашний майонез - 200 г

пшеничная мука или кукурузный крахмал - 3 ст.л.

соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

Промойте печень и перекрутите в мясорубке. Добавьте специи и яйца, перемешайте. Просейте муку, добавьте ее к печени и оставьте на 20 минут. Натрите морковь, мелко нарежьте лук и потушите их в сковородке до мягкости. Пожарьте из получившегося теста блины — по 3-4 минуты с каждой стороны. Собираем торт: положите блин, смажьте домашним майонезом, положите сверху лук и морковь, накройте другим блином. Повторяйте, пока печеночные блины не кончатся.

Можно украсить торт свежей зеленью.

Рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.

соль - 0,5 ч.л.

сахар - 0,5 ч.л.

горчица - 2 ч.л.

растительное масло - 250 мл

лимонный сок - 1 ст.л.

Взбейте яйца блендером, добавьте соль, сахар и горчицу. Постепенно влейте масло. Когда майонез загустеет, добавьте лимонный сок и снова взбейте блендером. Способ приготовления: