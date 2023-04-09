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Какой торт можно есть каждый день

Есть торт каждый день без вреда для здоровья и фигуры — кажется, что-то невероятное. Но на самом деле такое блюдо существует. Подробнее — в материале "Рамблера".

Какой торт можно есть каждый день
© Кадр из видео

Речь, конечно, не о сладком кондитерском изделии, а о печеночном торте, который наверняка готовили ваши мамы ил бабушки. Печень – это кладезь полезных веществ. Такое блюдо советуют добавить в свой рацион нутрициологи, так как оно:

  • богато железом;
  • поднимает уровень белка;
  • содержит большое количество витаминов группы B, витамина А, калия, фосфора, магния и много клетчатки.

Еще один огромный бонус — от такого торта не наберешь лишние килограммы, так как в нем содержится мало калорий, в отличие от обычных сладких десертов.

Рецепт печеночного торта

Для приготовления печеночного торта вам понадобится:

  • куриная или говяжья печень - 500 г
  • морковь - 2 шт.
  • репчатый лук - 2 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • домашний майонез - 200 г
  • пшеничная мука или кукурузный крахмал - 3 ст.л.
  • соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте печень и перекрутите в мясорубке. Добавьте специи и яйца, перемешайте.
  2. Просейте муку, добавьте ее к печени и оставьте на 20 минут.
  3. Натрите морковь, мелко нарежьте лук и потушите их в сковородке до мягкости.
  4. Пожарьте из получившегося теста блины — по 3-4 минуты с каждой стороны.
  5. Собираем торт: положите блин, смажьте домашним майонезом, положите сверху лук и морковь, накройте другим блином. Повторяйте, пока печеночные блины не кончатся.

Можно украсить торт свежей зеленью.

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Рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:

  • яйца - 2 шт.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • сахар - 0,5 ч.л.
  • горчица - 2 ч.л.
  • растительное масло - 250 мл
  • лимонный сок - 1 ст.л.
Способ приготовления:
  1. Взбейте яйца блендером, добавьте соль, сахар и горчицу.
  2. Постепенно влейте масло.
  3. Когда майонез загустеет, добавьте лимонный сок и снова взбейте блендером.

Если у вас вместо блендера миксер, сделайте все то же самое, только отделите белок от желтка у яиц и используйте только желток.

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