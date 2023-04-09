Какой торт можно есть каждый день
Есть торт каждый день без вреда для здоровья и фигуры — кажется, что-то невероятное. Но на самом деле такое блюдо существует. Подробнее — в материале "Рамблера".
Речь, конечно, не о сладком кондитерском изделии, а о печеночном торте, который наверняка готовили ваши мамы ил бабушки. Печень – это кладезь полезных веществ. Такое блюдо советуют добавить в свой рацион нутрициологи, так как оно:
- богато железом;
- поднимает уровень белка;
- содержит большое количество витаминов группы B, витамина А, калия, фосфора, магния и много клетчатки.
Еще один огромный бонус — от такого торта не наберешь лишние килограммы, так как в нем содержится мало калорий, в отличие от обычных сладких десертов.
Рецепт печеночного торта
Для приготовления печеночного торта вам понадобится:
- куриная или говяжья печень - 500 г
- морковь - 2 шт.
- репчатый лук - 2 шт.
- яйца - 2 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- домашний майонез - 200 г
- пшеничная мука или кукурузный крахмал - 3 ст.л.
- соль и перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте печень и перекрутите в мясорубке. Добавьте специи и яйца, перемешайте.
- Просейте муку, добавьте ее к печени и оставьте на 20 минут.
- Натрите морковь, мелко нарежьте лук и потушите их в сковородке до мягкости.
- Пожарьте из получившегося теста блины — по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Собираем торт: положите блин, смажьте домашним майонезом, положите сверху лук и морковь, накройте другим блином. Повторяйте, пока печеночные блины не кончатся.
Можно украсить торт свежей зеленью.
Рецепт домашнего майонеза
Ингредиенты:
- яйца - 2 шт.
- соль - 0,5 ч.л.
- сахар - 0,5 ч.л.
- горчица - 2 ч.л.
- растительное масло - 250 мл
- лимонный сок - 1 ст.л.
- Взбейте яйца блендером, добавьте соль, сахар и горчицу.
- Постепенно влейте масло.
- Когда майонез загустеет, добавьте лимонный сок и снова взбейте блендером.
Если у вас вместо блендера миксер, сделайте все то же самое, только отделите белок от желтка у яиц и используйте только желток.