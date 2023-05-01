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Как приготовить пасту из картофельных ньокки: видео

Картофель и грибы – казалось бы, что может быть проще и обыденнее. Но даже из этих привычных продуктов можно приготовить оригинальное блюдо. Например, ньокки.

Ньокки – это картофельные клецки, которые готовятся с добавлением пшеничной муки и яиц. Их можно приобрести в готовом виде в супермаркете, однако приготовление на собственной кухне не займет у вас слишком много времени, но наверняка принесет удовольствие.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @kulinar_blog опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как легко и быстро приготовить на своей кухне это блюдо итальянской кухни.

Для приготовления автор видео предлагает использовать

  • картофель,
  • куриное яйцо,
  • муку,
  • соль и перец по вкусу,
  • чеснок,
  • шампиньоны,
  • растительное масло,
  • сливки,
  • петрушку.

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Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике. Приятного аппетита!

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