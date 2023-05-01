Как приготовить пасту из картофельных ньокки: видео
Картофель и грибы – казалось бы, что может быть проще и обыденнее. Но даже из этих привычных продуктов можно приготовить оригинальное блюдо. Например, ньокки.
Ньокки – это картофельные клецки, которые готовятся с добавлением пшеничной муки и яиц. Их можно приобрести в готовом виде в супермаркете, однако приготовление на собственной кухне не займет у вас слишком много времени, но наверняка принесет удовольствие.
Пользователь социальной сети TikTok с ником @kulinar_blog опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как легко и быстро приготовить на своей кухне это блюдо итальянской кухни.
Для приготовления автор видео предлагает использовать
- картофель,
- куриное яйцо,
- муку,
- соль и перец по вкусу,
- чеснок,
- шампиньоны,
- растительное масло,
- сливки,
- петрушку.
Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике. Приятного аппетита!
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