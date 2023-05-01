Как приготовить пасту из картофельных ньокки: видео

Картофель и грибы – казалось бы, что может быть проще и обыденнее. Но даже из этих привычных продуктов можно приготовить оригинальное блюдо. Например, ньокки.

Ньокки – это картофельные клецки, которые готовятся с добавлением пшеничной муки и яиц. Их можно приобрести в готовом виде в супермаркете, однако приготовление на собственной кухне не займет у вас слишком много времени, но наверняка принесет удовольствие.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @kulinar_blog опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как легко и быстро приготовить на своей кухне это блюдо итальянской кухни.

Для приготовления автор видео предлагает использовать

картофель,

куриное яйцо,

муку,

соль и перец по вкусу,

чеснок,

шампиньоны,

растительное масло,

сливки,

петрушку.