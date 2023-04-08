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2 часа назад

Что такое аквафаба: как сделать, рецепты с аквафабой

Катя Кобышева

Кому-то слово покажется непривычным, но на самом деле это вовсе не новинка. Аквафаба – насыщенная белками жидкость, которая остается после приготовления гороха, нута, фасоли или чечевицы. Приготовить аквафабу не сложно, рецепт максимально простой. А вот использовать ее можно самыми разными способами.

Что такое аквафаба: как сделать, рецепты с аквафабой
Фото: PxHerePxHere

«Рамблер» рассказывает, как правильно сделать аквафабу и что можно с ней приготовить.

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Что такое аквафаба

Как следует из названия, аквафаба в переводе с латинского – это вода плюс бобы. Отвар, который остается после приготовления любых бобовых, называется аквафабой. Кстати, жидкость в банке с консервированного горошка, точно такая же аквафаба. Правда для приготовления сладких блюд использовать ее не получится из-за высокого содержания соли, а также уксуса и перца.

unsplash

Как правильно приготовить аквафабу

Все элементарно! Точного рецепта со строго прописанными количествами ингредиентов можно не придерживаться, действовать нужно, полагаясь на интуицию и собственный вкус. Один раз приготовив, вы поймете, как усовершенствовать процесс, чтобы было легко, удобно и быстро. Итак, вам понадобятся:

  • Нут,
  • Вода,
  • Кастрюля,
  • Огонь,
  • Приличный запас времени и терпения.

Теперь приготовление:

  1. Возьмите нут, например, стакан, тщательно промойте. На самом деле можно взять любые бобовые, но, если нужно получить более насыщенную белками аквафабу, лучше использовать именно его.
  2. Залейте водой и оставьте примерно на четыре часа – больше можно, меньше нельзя.
  3. Воду слейте, залейте свежей водой так, чтобы уровень воды был примерно на два-три сантиметра выше уровня нута.
  4. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, затем снизьте огонь до минимального.
  5. Варите нут под крышкой от 45 минут до часа. Он должен стать мягким, а вода должна выкипеть, но в любом случае, она все еще должна полностью покрывать нут. В некоторых рецептах пишут два часа, но за это время вода выкипит, а нут разварится.
  6. Дайте нуту остыть в кастрюле, воду не сливайте. Затем уберите кастрюлю с нутом в холодильник.

Холодный отвар можно процедить, после чего сразу же использовать или заморозить. Хранить в холодильнике разрешается не дольше трех дней.

unsplash

Что можно сделать с аквафабой: рецепты

Аквафабу можно использовать практически в любых рецептах вместо яиц. Эта жидкость отлично взбивается благодаря высокому содержанию белка и подходит тем, у кого есть аллергия на куриные яйца. Пропорция такая – примерно 40 граммов аквафабы заменяют одно яйцо.

Безе

  • 150 миллилитров аквафабы
  • 100-150 граммов сахара
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • Ванилин на кончике ножа или щепотка ванильного сахара

Начните взбивать аквафабу, когда появится пышная пена, постепенно добавляйте сахар и остальные ингредиенты. Когда масса перестанет стекать с венчиков, переложите ее в кондитерский мешок. Сформируйте безе на застеленном бумагой для выпечки противне, поставьте в разогретую до 100-120 градусов духовке на час. Съедать нужно сразу же, иначе безе наберет влаги и перестанет хрустеть. Если нужно сохранить до прихода гостей, положите в банку или контейнер на салфетку и закройте герметичной крышкой.

Крем для торта

  • 120 миллилитров аквафабы
  • 120 граммов сахара
  • 2 чайные ложки лимонного сока
  • ванилин на кончике ножа

Те же ингредиенты, что и для безе, но немного в других пропорциях. Взбейте аквафабу, постепенно добавляя сахар, лимонный сок и ванилин. Используйте в качестве крема для тортов либо как самостоятельный десерт, который можно подать в красивом бокале или креманке с ягодами и фруктами.

Майонез из аквафабы

  • 100 миллилитров аквафабы
  • 1 столовая ложка горчицы
  • неполная чайная ложка соли
  • 2–3 столовые ложки лимонного сока или белого винного уксуса
  • Половина чайной ложки сахара, но можно обойтись и без него
  • Перец по вкусу;
  • 300 миллилитров рафинированного растительного масла

Возьмите погружной блендер, поместите все ингредиенты в миску, кроме масла. Взбейте, затем постепенно влейте масло, продолжая взбивать. Количество соли, сахара и перца можно регулировать по собственному вкусу. Также можно добавить любые приправы, которые посчитаете подходящими.

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