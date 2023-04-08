Что такое аквафаба: как сделать, рецепты с аквафабой

Кому-то слово покажется непривычным, но на самом деле это вовсе не новинка. Аквафаба – насыщенная белками жидкость, которая остается после приготовления гороха, нута, фасоли или чечевицы. Приготовить аквафабу не сложно, рецепт максимально простой. А вот использовать ее можно самыми разными способами.
«Рамблер» рассказывает, как правильно сделать аквафабу и что можно с ней приготовить.
Как следует из названия, аквафаба в переводе с латинского – это вода плюс бобы. Отвар, который остается после приготовления любых бобовых, называется аквафабой. Кстати, жидкость в банке с консервированного горошка, точно такая же аквафаба. Правда для приготовления сладких блюд использовать ее не получится из-за высокого содержания соли, а также уксуса и перца.
Все элементарно! Точного рецепта со строго прописанными количествами ингредиентов можно не придерживаться, действовать нужно, полагаясь на интуицию и собственный вкус. Один раз приготовив, вы поймете, как усовершенствовать процесс, чтобы было легко, удобно и быстро. Итак, вам понадобятся:
Теперь приготовление:
Холодный отвар можно процедить, после чего сразу же использовать или заморозить. Хранить в холодильнике разрешается не дольше трех дней.
Аквафабу можно использовать практически в любых рецептах вместо яиц. Эта жидкость отлично взбивается благодаря высокому содержанию белка и подходит тем, у кого есть аллергия на куриные яйца. Пропорция такая – примерно 40 граммов аквафабы заменяют одно яйцо.
Начните взбивать аквафабу, когда появится пышная пена, постепенно добавляйте сахар и остальные ингредиенты. Когда масса перестанет стекать с венчиков, переложите ее в кондитерский мешок. Сформируйте безе на застеленном бумагой для выпечки противне, поставьте в разогретую до 100-120 градусов духовке на час. Съедать нужно сразу же, иначе безе наберет влаги и перестанет хрустеть. Если нужно сохранить до прихода гостей, положите в банку или контейнер на салфетку и закройте герметичной крышкой.
Те же ингредиенты, что и для безе, но немного в других пропорциях. Взбейте аквафабу, постепенно добавляя сахар, лимонный сок и ванилин. Используйте в качестве крема для тортов либо как самостоятельный десерт, который можно подать в красивом бокале или креманке с ягодами и фруктами.
Возьмите погружной блендер, поместите все ингредиенты в миску, кроме масла. Взбейте, затем постепенно влейте масло, продолжая взбивать. Количество соли, сахара и перца можно регулировать по собственному вкусу. Также можно добавить любые приправы, которые посчитаете подходящими.