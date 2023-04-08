Что такое аквафаба: как сделать, рецепты с аквафабой

Кому-то слово покажется непривычным, но на самом деле это вовсе не новинка. Аквафаба – насыщенная белками жидкость, которая остается после приготовления гороха, нута, фасоли или чечевицы. Приготовить аквафабу не сложно, рецепт максимально простой. А вот использовать ее можно самыми разными способами.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно сделать аквафабу и что можно с ней приготовить.

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Что такое аквафаба

Как следует из названия, аквафаба в переводе с латинского – это вода плюс бобы. Отвар, который остается после приготовления любых бобовых, называется аквафабой. Кстати, жидкость в банке с консервированного горошка, точно такая же аквафаба. Правда для приготовления сладких блюд использовать ее не получится из-за высокого содержания соли, а также уксуса и перца.

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Как правильно приготовить аквафабу

Все элементарно! Точного рецепта со строго прописанными количествами ингредиентов можно не придерживаться, действовать нужно, полагаясь на интуицию и собственный вкус. Один раз приготовив, вы поймете, как усовершенствовать процесс, чтобы было легко, удобно и быстро. Итак, вам понадобятся:

Нут,

Вода,

Кастрюля,

Огонь,

Приличный запас времени и терпения.

Теперь приготовление:

Возьмите нут, например, стакан, тщательно промойте. На самом деле можно взять любые бобовые, но, если нужно получить более насыщенную белками аквафабу, лучше использовать именно его. Залейте водой и оставьте примерно на четыре часа – больше можно, меньше нельзя. Воду слейте, залейте свежей водой так, чтобы уровень воды был примерно на два-три сантиметра выше уровня нута. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, затем снизьте огонь до минимального. Варите нут под крышкой от 45 минут до часа. Он должен стать мягким, а вода должна выкипеть, но в любом случае, она все еще должна полностью покрывать нут. В некоторых рецептах пишут два часа, но за это время вода выкипит, а нут разварится. Дайте нуту остыть в кастрюле, воду не сливайте. Затем уберите кастрюлю с нутом в холодильник.

Холодный отвар можно процедить, после чего сразу же использовать или заморозить. Хранить в холодильнике разрешается не дольше трех дней.

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Что можно сделать с аквафабой: рецепты

Аквафабу можно использовать практически в любых рецептах вместо яиц. Эта жидкость отлично взбивается благодаря высокому содержанию белка и подходит тем, у кого есть аллергия на куриные яйца. Пропорция такая – примерно 40 граммов аквафабы заменяют одно яйцо.

Безе

150 миллилитров аквафабы

100-150 граммов сахара

1 чайная ложка лимонного сока

Ванилин на кончике ножа или щепотка ванильного сахара

Начните взбивать аквафабу, когда появится пышная пена, постепенно добавляйте сахар и остальные ингредиенты. Когда масса перестанет стекать с венчиков, переложите ее в кондитерский мешок. Сформируйте безе на застеленном бумагой для выпечки противне, поставьте в разогретую до 100-120 градусов духовке на час. Съедать нужно сразу же, иначе безе наберет влаги и перестанет хрустеть. Если нужно сохранить до прихода гостей, положите в банку или контейнер на салфетку и закройте герметичной крышкой.

Крем для торта

120 миллилитров аквафабы

120 граммов сахара

2 чайные ложки лимонного сока

ванилин на кончике ножа

Те же ингредиенты, что и для безе, но немного в других пропорциях. Взбейте аквафабу, постепенно добавляя сахар, лимонный сок и ванилин. Используйте в качестве крема для тортов либо как самостоятельный десерт, который можно подать в красивом бокале или креманке с ягодами и фруктами.

Майонез из аквафабы

100 миллилитров аквафабы

1 столовая ложка горчицы

неполная чайная ложка соли

2–3 столовые ложки лимонного сока или белого винного уксуса

Половина чайной ложки сахара, но можно обойтись и без него

Перец по вкусу;

300 миллилитров рафинированного растительного масла