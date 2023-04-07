Диетолог назвал жареные орехи самыми вредными

«Доля трансжиров в жареных орехах увеличивается при длительном хранении. Если они долго выставлялись на прилавке, лежали при постоянном доступе света и кислорода, то такой продукт будет ещё более вредным», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».