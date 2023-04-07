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2 часа назад

Диетолог Арзамасцев назвал жареные орехи самыми вредными

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что жареные орехи могут быть самыми вредными для здоровья, поскольку они содержат много жиров, которые при высокой температурной обработке превращаются в трансжиры.

Диетолог назвал жареные орехи самыми вредными
Фото: RT на русскомRT на русском

«Доля трансжиров в жареных орехах увеличивается при длительном хранении. Если они долго выставлялись на прилавке, лежали при постоянном доступе света и кислорода, то такой продукт будет ещё более вредным», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, такие орехи могут оказать негативное воздействие на состояние сосудов.

«При таком воздействии холестерин, который уже есть в организме из других продуктов, может откладываться ещё в большем количестве», — добавил Арзамасцев.

Еда,
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