Яйца на Пасху нельзя красить фломастером

Грядёт Пасха, а значит, россияне побегут закупаться куличами и красить яйца. Привычными в луковой шелухе уже никого не удивишь, поэтому в ход идут любые красящие средства.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Между тем не все они безопасны. Какие красители нельзя использовать, «Газете.Ru» рассказала нутрициолог и основатель Клиники доктора Зубаревой Наталья Зубарева.

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По словам специалиста, яйца запрещено красить обычной краской, фломастерами или украшать поталью (позолотой). Для обычного применения те же фломастеры и краски безопасны. Но если покрасить ими яйцо, то краска проникнет через скорлупу и они станут опасными для здоровья. Ведь это же химия, которая попадает в организм. Всё-таки на фабрике по производству дешёвых фломастеров кто-то вряд ли переживает за безопасность при употреблении внутрь.

Нутрициолог призвал не доверять приставкам «эко». Вываривание яиц с лоскутами ярких тканей или красителями для них же — тоже не лучший метод для покраски. Это всё тоже не пищевые красители, а значит, как на них отреагирует организм, никто не знает — тут от аллергии до отравления.

Ещё нельзя украшать яйца поталью. Это художественный материал для имитации сусального золота. Такие яйца будут выглядеть празднично и красиво, на деле в составе этого украшения содержатся опасные для здоровья вещества — цинк, алюминий, олово и медь. Для экспериментов с декором пищи этот материал точно не годится. А детям такие яйца лучше даже не давать в руки.

В то же время пищевые красители тоже не всегда безопасны. Даже в небольших количествах они могут вызвать аллергическую реакцию — крапивницу, зуд, отёки, приступы астмы и другие.

Кстати, стоит помнить, что яйца сами по себе мощный аллерген. Лучше всего для покраски яиц подойдёт луковая шелуха — натурпродукт. Для фиолетового цвета подойдёт чай каркаде, для жёлтого — грецкий орех, для зелёного — шпинат, для оранжевого — куркума, для розового — свёкла.