$79.50+0.1487.10+0.37
24 минуты назад

Доктор Мясников напомнил о суперполезном продукте для иммунитета

Мослентаиещё 1

Суперполезным для иммунитета продуктом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал морскую капусту врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников напомнил о суперполезном продукте для иммунитета
Фото: МослентаМослента

Доктор пояснил, что морская капуста из водорослей поддерживает нормальную работу иммунной системы, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Ламинария содержит в себе массу витаминов и микроэлементов, а главный ее плюс — в высоком содержании йода.

Специалист добавил, что люди только начинают оценивать пользу морских водорослей для организма. У продукта, который ранее был не очень популярным, становится все больше поклонников, а шеф-повара вводят морскую капусту в меню лучших ресторанов.

Ранее соведущий Малышевой развеял миф о пользе меда и чеснока для иммунитета.

Еда,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий