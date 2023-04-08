Врач назвала три супа, которые стоит убрать из рациона

Супы занимают значительную часть в рационе россиян. Также они считаются важной составляющей диетического питания, но не все из них являются полезными. Об этом рассказала врач превентивной медицины Мадина Мусичова.

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По ее словам, людям старшего возраста следует избегать употребления жирных супов из-за их негативного влияния на пищеварительную систему. При употреблении такой пищи повышается вероятность диареи или запоров, отметила медик.

— Солянка имеет в своем составе немалое количество жирного мяса и острых приправ, а регулярное добавление блюда в рацион может вызвать атеросклероз, — предупредила Мусичова.

Грибной суп тоже имеет разные противопоказания. Его не рекомендуется употреблять пациентам с гастритом или язвой из-за стимуляции выработки желудочного сока, добавила специалист.

От окрошки тоже нужно отказаться некоторым людям. Дело в том, что набор продуктов в данном случае почти не сочетается между собой, из-за чего может возникнуть вздутие, заключила врач в беседе с порталом «А теперь внимание!».