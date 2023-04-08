$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Врач Мусичова назвала три популярных супа, которые стоит убрать из рациона

Вечерняя Москва

Супы занимают значительную часть в рационе россиян. Также они считаются важной составляющей диетического питания, но не все из них являются полезными. Об этом рассказала врач превентивной медицины Мадина Мусичова.

Врач назвала три супа, которые стоит убрать из рациона
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, людям старшего возраста следует избегать употребления жирных супов из-за их негативного влияния на пищеварительную систему. При употреблении такой пищи повышается вероятность диареи или запоров, отметила медик.

— Солянка имеет в своем составе немалое количество жирного мяса и острых приправ, а регулярное добавление блюда в рацион может вызвать атеросклероз, — предупредила Мусичова.

Грибной суп тоже имеет разные противопоказания. Его не рекомендуется употреблять пациентам с гастритом или язвой из-за стимуляции выработки желудочного сока, добавила специалист.

От окрошки тоже нужно отказаться некоторым людям. Дело в том, что набор продуктов в данном случае почти не сочетается между собой, из-за чего может возникнуть вздутие, заключила врач в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Наваристые мясные супы нельзя назвать полезными для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий