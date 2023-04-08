Назван гарнир, от которого быстро растет живот

Чтобы начать худеть, следует обеспечить умеренный дефицит энергии в организме. В этом случае накопленный избыток жировой клетчатки начнет постепенно сгорать. Процесс пойдет гораздо быстрее, если отказаться от ряда продуктов. Что именно стоит ограничить, объяснил в интервью aif.ru эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов.

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В списке главных врагов при снижении веса первые три места занимают сдобная выпечка, кондитерские изделия и хлеб. На четвертом месте - макаронные изделия из муки высшего сорта. Такой гарнир лучше исключить полностью.

А вот картошку, от которой многие начинают отказываться на диете, исключать не стоит. При правильном употреблении продукт способен насытить организм витаминами, минералами, клетчаткой, что особенно важно при похудении, ранее отметила врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина. Лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару.

Среди действительно вредных продуктов на диете, мешающих сжигает жир, эндокринолог Арсений Русанов также назвал молочные продукты с высоким процентом жирности, колбасные изделия, фастфуд, майонез, сливочное масло, алкоголь. Также лучше отказаться от красного мяса, орехов и семечек в пользу белой рыбы, птицы, бобовых.