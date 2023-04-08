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1 час назад

Источник омеги-3 за копейки: Врач рассказала о "волшебном" супе для кишечника

Российская Газета

Многие убеждены, что здоровое питание это всегда дорого и сложно. При правильном подходе на сбалансированном меню можно и сэкономить, считает гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Врач рассказала о "волшебном" супе для кишечника
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Хорошо вам проповедовать здоровое питание, а у меня вот нет денег на лосося и авокадо". Я часто слышу такие высказывания. Почему-то многие убеждены, что здоровое питание - это что-то на богатом. Это миф", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Вместо того, чтобы покупать дорогие колбасы и сосиски, стоит обратить внимание на субпродукты. "Они заметно полезнее мяса, а стоят сильно дешевле", - отметила гастроэнтеролог.

Вместо дорогой рыбы и морепродуктов можно рассмотреть бюджетные хек и минтай, считает специалист.

"А можно еще дешевле - сварить уху из головы с хвостами, и вот, пожалуйста - норма витамина А, жирных кислот Омега-3, железа, цинка и кальция", - пишет врач.

Любителям молочных продуктов врач посоветовала чаще есть творог, чем, например, сыр. "Творог скромнее сыра и по ценнику, и по калориям, а пользы в нем больше", - подчеркнула Диляра Лебедева.

Кроме того, всегда обращайте внимание на сезонные овощи и фрукты. Необязательно тратиться на экзотические авокадо и манго - не меньше пользы в свекле, редьке и капусте, заключила врач.

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