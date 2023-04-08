Подготовка к празднику: лучшие рецепты пасхальных куличей

Всего неделя остается до светлого праздника Пасхи, а уже через несколько дней хозяйки начнут подготовку.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Первым делом надо определиться с рецептом кулича, а наша подборка вам в этом поможет.

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Простой творожный кулич с идеальной глазурью

Ингредиенты:

4 яйца

300 г сахара

200 г сливочного масла

500 г творога

500 г муки

4 ч.л. разрыхлителя

100-200 г изюма (предварительно залить кипятком на 10 минут) Для кулича:

200 г сахара

вода

1 ч.л. желатина

1 ч.л. лимонного сока Для глазури:

Процесс приготовления:

Яйца взбить с сахаром до побеления (1-2 минуты). Добавить размягченное (или растопленное) сливочное масло, взбить.Добавить творог, перемешать миксером. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Добавить изюм, перемешать.

Заполнить формы на 2/3, поставить в духовку, разогретую до 180°C, выпекать 30-50 минут (зависит от размера форм). Проверить готовность можно зубочисткой или шпажкой (должна быть сухая).

Для глазури 200 г сахара и 4 ст.л. воды ставим варить. 1 ч.л. желатина заливаем 2 ст.л.воды, размешиваем. Сахарный сироп после закипания варим пару минут до полного растворения сахара.

Снимаем с огня, добавляем набухший желатин, взбиваем миксером 2-3 минуты.

Добавляем лимонный сок (можно не добавлять) и взбиваем до побеления и загустения глазури (1-2 минуты).

Быстро покрываем куличи глазурью (она очень быстро застывает).

Творожный кулич со сметаной и сушеной клюквой

4 яйца

250 г сахара

0,5 ч.л. соли

400 г мелкозернистого творога 5-9%

100 г сливочного масла 82,5%

100 г сметаны 20%

40 г растительного масла

450 г муки

30 г разрыхлителя

150 г сушеной клюквы с изюмом Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную светлую массу (объем должен увеличиться примерно вдвое). Всыпьте творог, перемешайте все миксером, пока не разобьются крупные творожные зерна. Добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры, растительное масло и сметану. Все перемешайте.

Муку просейте вместе с разрыхлителем. Добавляйте частями в яичную массу, перемешивая каждый раз. Тесто получится довольно густым, но влажным (должно как бы «сползать» с лопатки при перемешивании).

Клюкву и изюм при необходимости залейте кипятком, затем просушите. Если они у вас изначально довольно влажные, добавляйте в тесто сразу. Перемешайте лопаткой.

Смажьте формочки (диаметр ~10 см) растительным маслом. Выложите в каждую тесто вполовину объема формы, разровняйте поверхность.

Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 165°C духовке 40-50 минут на ярусе ниже среднего. Не открывайте духовку первые 20-30 минут. Готовность куличей проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить абсолютно сухой.

Готовые куличи полностью остудите, извлеките из форм.

Покройте верхушки меренгой или глазурью по вашему желанию.

Дрожжевой кулич с шафраном

Шафран — 5 г

Изюм — 100 г

Клюква — вяленая 50 г

Ром — 3 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Ваниль — по вкусу

Мука — 500 г

Молоко отборное — 200 мл

Масло сливочное — 250 г

Яйцо — 2 шт + 1 желток

Сахар — 150 г

Дрожжи сухие — 10 г Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Шафран с ночи замочить в 1 ст.л. воды.

Изюм и клюкву промыть, обсушить, добавить ром. Тщательно перемешать и оставить настаиваться.

Сливочное масло заранее достать из холодильника. Оно должно быть очень мягким.

Дрожжи смешать с 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. муки добавить и 50 мл чуть теплого молока, перемешать и оставить подниматься. Примерно на 5-6 минут.

В это время яйца и желток взбить (венчиком) с сахаром. Как только посветлеют, добавить соль, ваниль, воду, настоянную на шафране, оставшиеся 150 мл теплого молока и поднявшуюся опару. Перемешать все до однородности и всыпать дважды просеянную муку. Замесить тесто. Оно будет липнуть. Добавить масло в 4 этапа не переставая вымешивать тесто. После последней части масла вымешивать тесто еще 15 минут. Получится гладкое, эластичное тесто. Накрыть чашу с тестом пленкой и убрать в теплое место.

Через час тесто поднимется в 2 раза. Примять его и оставить подниматься еще на один раз.

Когда тесто подойдет второй раз, добавить к нему изюм и клюкву. Разложить тесто в формы на чуть больше половины. Оставить на расстойку на 30-35 минут.

Выпекать в разогретой до 200°С духовке 5-7 минут, далее на 180°С 25-30 минут в зависимости от размера кулича. Проверить шпажкой.

Шоколадный кулич

Ингредиенты (на 3 кулича d 12 см):

Яйца — 2 шт

Сахар — 130 г

Молоко — 240 мл

Соль — 1/3 ч.л.

Дрожжи сухие быстродействующие — 8 г

Масло сливочное — 60 г

Масло растительное — 50 мл

Какао порошок — 35 г

Мука пшеничная — 500 г

Шоколад — 50 г Для теста:

Желатин 5 г

Вода ледяная 3 ст.л.

Сахар 200 г

Вода 60 мл Для помадки:

Процесс приготовления:

Яйца соединить с сахаром и взбить венчиком. Влить теплое молоко (или 50/50 молоко и сливки 20%).

Затем добавить сухие дрожжи, соль, растопленное и полностью остывшее сливочное масло, растительное масло и перемешать все до однородности.

Муку и какао порошок просеять в отдельную емкость и перемешать.

Соединить сухие ингредиенты с жидкими и начать замес, удобнее всего конечно это делать в планетарном миксере насадкой крюк. Начиная с минимальной скорости, постепенно увеличивая до средней. На замес уйдет 10-12 минут, руками 20-25 минут.

Готовое тесто должно быть очень мягким, немного липким и как бы тянуться за насадкой.

Добавить в тесто порубленный шоколад и перемешать на низкой скорости.

Сформировать из теста шар, положить в чашу, накрыть пленкой и отправить на расстойку на 1-1,5 часа. Тесто должно вырасти минимум вдвое.

Подошедшее тесто слегка обмять, разделить на три равные части весом 350-370 г, разложить по формам, заполняя примерно на 1/3, накрыть полотенцем или пленкой и оставить на второй подъем минут на 20.

Тем временем духовку разогреть до 170 градусов.

Выпекать куличи примерно 25 минут, готовность проверить деревянной шпажкой.

Для помадки залить желатин холодной водой до набухания. Тем временем приготовить сахарный сироп.

Смешать 200 г сахара с 60 мл воды и довести до кипения, при этом постоянно помешивая.

В слегка остывший сироп ввести набухший желатин, перемешать до растворения, перелить полученную массу в чашу миксера и взбить до получения блестящей тягучей массы.