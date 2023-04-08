Врач рассказала, сколько яиц можно съедать в неделю

И не переживать за вред для здоровья. Вокруг этой темы уже немало домыслов и предположений: кто-то говорит, что яйца не навредят, а кто-то, что наоборот — поднимут холестерин. В результате россияне переживают уже за каждое съеденное на завтрак яйцо. А на носу уже Пасха — там без них вообще никуда.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Все точки над «и» расставила гастроэнтеролог и терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

По её словам, норма для взрослого — пять-семь яиц в неделю. Тем, кто регулярно занимается спортом и качает мышцы, можно и больше. К слову, профессиональные бодибилдеры могут есть по несколько десятков яиц в неделю. Но в любом случае часть лучше есть без желтка — на всякий случай. А вот людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и печени и повышенным холестерином с яйцами лучше поосторожнее.

Детям можно давать яйца с шести месяцев, но очень осторожно — важно следить, чтобы у ребёнка не было аллергии. До 1,5 года хватит одного яйца в неделю, позже можно нарастить количество до 3–4 штук.

Чем полезны яйца

В яичном желтке содержится витамин, А, который отвечает за состояние кожи и служит профилактикой онкологии. Ещё этот витамин поддерживает иммунитет. Также в яйце ещё есть холин, полезный для печени, и селен, необходимый для работы сердца. Как выбрать самые полезные яйца, «Секрет» рассказал тут. Спойлер: мнение о том, что лучше брать крупные яйца, — миф.

Можно ли есть сырые яйца