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4 часа назад

Назван популярный напиток, который поможет похудеть и избавит от головной боли

Волгоградская правда

Известно, что кофе содержит большое количество полезных веществ. Поэтому бодрящий напиток положительно влияет на здоровье организма.

Назван напиток, который поможет похудеть и снять головную боль
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По данным WeChat, употребление кофе улучшает кровообращение и помогает устранить головную боль. Также этот напиток стимулирует работу нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что помогает взбодриться и преодолеть мышечную усталость.

В бодрящей жидкости содержатся вещества, которые способствуют выведению натрия из организма, предотвращают появление болезней сердца и сосудов, образование камней в желчном пузыре и снижают уровень холестерина.

Кофе богат магнием и калием, которые помогают регулировать уровень глюкозы в крови. Также бодрящая жидкость способствует расщеплению жировых отложений, которые могут использоваться организмом во время физической активности.

Однако при употреблении кофе важно не превышать дневную норму, иначе можно спровоцировать развитие болезней сердца и остеопороза. Здоровым взрослым людям рекомендуется пить не более 300 мг этого напитка в день.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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