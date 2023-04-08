Чем заменить подсолнечное масло при жарке: 5 полезных продуктов на замену растительному маслу

Краткий гид по выбору продукта, его преимуществам и недостаткам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Точка дымления

Видео дня

При оценке свойств масел мы часто слышим, что у него высокая или низкая точка дымления. Это температура, при которой масло разрушается и больше не годится для употребления в пищу. В этот момент продукт начинает дымиться в посуде. Повышается количество свободных радикалов, которые связывают с увеличением риска возникновения онкологических заболеваний.

Растительное масло отлично подходит для жарки: у рафинированного подсолнечного точка дымления — 232 градуса по Цельсию. Отдавать предпочтение лучше продукту, у которого точка дымления 160 градусов и больше, так как для образования румяной корочки температура на сковороде будет не ниже 140 градусов.

Интересный факт: температуры приготовления блюд известны благодаря реакции Майяра — французского химика и врача. Это изучение реакций между аминокислотами (вещества, из которых состоят белки) и сахарами дало понимание, при каких температурах возникают знакомый нам запах, цвет и вкус приготовленного блюда.

Альтернативы подсолнечному маслу

Рапсовое масло

Точка дымления: 190–230 градусов Цельсия.

Рапсовое масло ещё называют маслом канолы (это масло из канадских сортов рапса). Хороший выбор для приготовления пищи.

Продукт почти не имеет вкуса и содержит мало насыщенных жиров. Для жарки на высокой температуре используйте рапсовое масло холодного отжима.

Масло авокадо

Точка дымления: 271 градус Цельсия.

Масло производится из мякоти авокадо и особенно полезно для здоровья сердца. У него удивительно высокая температура дымления и нейтральный вкус, схожий со вкусом самого плода. Единственный минус: продукт, как правило, дороже, поэтому замена не получится экономически выгодной.

Оливковое масло

Точка дымления: до 240 градусов Цельсия (на неё влияет степень рафинации).

Что будет, если заменить майонез на оливковое масло, рассказали в материале.

Оливковое масло — отличное дополнение к салатным заправкам из-за его глубокого вкуса. В основном состоит из полезных ненасыщенных жирных кислот, точка дымления очень высока, что делает оливковое масло хорошим выбором для жарки. Старайтесь выбирать масло первого холодного отжима с минимальной кислотностью.

Масло гхи

Точка дымления: от 190 градусов Цельсия.

Пришло к нам из индийской кухни. Похоже на обычное топлёное сливочное масло, но отличается по способу приготовления: для того чтобы получить масло гхи, сливочное надо выпаривать в течение двух часов.

Приготовить продукт можно даже в домашних условиях. Он имеет приятную структуру, ореховый вкус и множество полезных свойств (начиная от содержания витамина К, положительно влияющего на здоровье зубов и костей).

Кокосовое масло

Точка дымления: 204 градуса Цельсия (рафинированное).

Какое сливочное масло полезнее — с 82,5% или 72,5% жирности? Ответ найдёте здесь.