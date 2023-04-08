Это неправильные пчелы: как отличить натуральный мед от подделки

В Госдуме бьют тревогу: на прилавки хлынула поддельная продукция пчеловодства. Роскачество подтверждает: до 70 процентов меда, который продается в магазинах, — либо медовый продукт, либо фальсификат. «Вечерняя Москва» вместе с пчеловодом с 25-летним стажем Евгением Суховым разбиралась, как обнаружить фальшивку.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сейчас действительно очень много поддельного меда. Чаще всего его продают под видом именитых марок. Есть несколько «народных» методов отличить подделку, но они все не дают стопроцентного результата. Так, в народе ходит поверье, что можно капнуть немного меда на тыльную сторону ладони и растереть. Если он ненастоящий, то не впитается, а настоящий должен впитаться, и его действие похоже на то, как действует качественный косметический крем. К сожалению, это не так, и такой метод не работает. Мед из открытой банки по вкусу и аромату гораздо слабее, чем продукт из закрытой емкости. Если вы покупаете мед из открытых контейнеров на ярмарке, попросите продавца помешать мед лопаткой при вас. Если продукт настоящий, то его аромат усилится при размешивании, однако этот показатель очень субъективный, у всех разные вкусовые рецепторы. Самым большим спросом у покупателей пользуется красивый жидкий мед однородной структуры. В то время как «севший» — закристаллизовавшийся мед — многие обходят стороной, принимая продукт за подделку. И совершенно напрасно: тем, кто не уверен в качестве, лучше приобретать именно его. Также не стоит бояться и старого меда. Этот продукт подобен коньяку и с годами становится только лучше, так как в нем происходит дополнительная ферментация.

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И розовый, и зеленый

В супермаркетах сейчас большой ассортимент красивых разноцветных баночек, на которых написано «Мед кремовый». Естественно, натуральный продукт не может быть ни розового, ни зеленого цвета. Это сахарный крем, в который добавляют мед и красители. Выглядит очень симпатично, да и стоит недорого. Но к настоящему меду не имеет никакого отношения.

Крутим ложку

Еще один простой способ попытаться установить подделку. Опустите чайную ложку в банку и начните скручивать ее, при вытаскивании вокруг места, где она была, очень медленно будут образовываться спирали. Слишком быстрый процесс их появления говорит о ненатуральности продукта.

Вес не обманет

Многие думают, что в одном литре меда один килограмм. Это неверно. Натуральный продукт, если его поместить в литровую банку, будет весить примерно 1500 граммов. Если масса меньше, в нектаре точно присутствуют добавки.

Никаких слоев

Фальсификат часто расслаивается и имеет мутноватую консистенцию, да еще и осадок. Натуральный же мед — вязкий и тягучий. Посмотрите, как он стекает с ложки: если непрерывно и не растекается сразу, то это натуральный мед. А в закрытой банке при поворотах он плавно перетекает, консистенция не меняется.

Ложный запах

В фальсификате может, во-первых, присутствовать неприятный запах. Вы это учуете сразу. У натурального меда всегда очень легкий, приятный, характерный для сорта аромат. Важно: у продукта не может быть запаха плодов или цветов, на которых его собирали. Например, малиновый мед не должен пахнуть ягодами малины. Если это так, то перед вами химическая фальшивка.

И пошел пузырь

Есть простой способ проверить мед, не отходя от кассы. Просто переверните банку. Если воздушный пузырь поднимется и за одну-две секунды достигнет дна, значит, перед нами фальсификация. Продукт не имеет нужной плотности.

Пасека не резиновая

На медовых ярмарках, которые проходят круглогодично, часто можно на прилавке у одного продавца обнаружить с десяток сортов меда. Причем якобы все они с одной пасеки. Это верный признак того, что перед вами переработчик: на одной пасеке за сезон не может быть больше трех-четырех сортов меда.

Капля йода

Специалисты Роскачества подчеркивают: понять, что мед поддельный, сложно. Можно распознать только грубую подделку. Например, в мед подмешали крахмал для загустения. Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если продукт посинеет, значит, фальсификат.

А сахара-то сколько?

В натуральном меде содержится от 2 до 7 процентов сахарозы. Такое небольшое количество сахара обусловлено действием ферментов, при взаимодействии с которыми он расщепляется на глюкозу и фруктозу. Они усваиваются легко, без помощи инсулина, и не создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Пробуем не спеша

Обязательно перед покупкой тщательно дегустируйте мед. В фальсификате будут присутствовать посторонние привкусы. Дождитесь, когда продукт растает на языке, и хорошенько распробуйте. Если есть, например, кислый привкус, то мед начал бродить. Если ярко выраженный вкус карамели, то мед грели, чтобы затем его выдать за свежий. Помните, что мед — это всегда приятная сладость. Правда, у некоторых сортов есть легкая горчинка, терпкость (например, у гречишного меда), но она совсем не раздражает, а лишь дополняет вкус.

Коварная экзотика

Не стоит «вестись» на мед экзотических сортов. Например, гиметский, манука. Если они натуральные, то стоят от 1500 рублей за 100 граммов. В большинстве случаев это фальсификат либо купаж (то есть смесь дешевого сорта с дорогим).

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