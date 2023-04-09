$79.50+0.1487.10+0.37
3 часа назад

Россияне поспорили о стоимости жевательной резинки в советское время

Мослента

О стоимости в советское время жевательной резинки поспорили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

Россияне поспорили о стоимости жевачки в советское время
Фото: МослентаМослента

«Жвачка из СССР. 50 копеек стоила мятная, клубничная и апельсиновая — по 60 копеек», — написал автор поста. Подписчики группы отметили, что такая жевательная резинка в виде пластинок была еще с кофейным вкусом.

«Я помню все по 50 копеек», «"Три порося" по 15 копеек продавались», «с олимпийской символикой 60 стоила», «Они все с любым вкусом стоили по 50 копеек», «За 10 рублей блок продавался», «Все стоили 50 копеек за пачку, а одна пластинка — 10 копеек», — вспомнили пользователи сети.

Ранее москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий