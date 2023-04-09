Россияне поспорили о стоимости жевачки в советское время

О стоимости в советское время жевательной резинки поспорили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

«Жвачка из СССР. 50 копеек стоила мятная, клубничная и апельсиновая — по 60 копеек», — написал автор поста. Подписчики группы отметили, что такая жевательная резинка в виде пластинок была еще с кофейным вкусом.