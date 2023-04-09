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2 часа назад

Как убрать из курицы антибиотики и гормоны: Три быстрых способа

Российская Газета

Чаще всего при покупке курицы, мяса, рыбы люди опасаются различных антибиотиков, стимуляторов роста, которые могут присутствовать в продуктах. Иногда встречаются и не менее опасные тяжелые металлы. Кроме того, та же курица может быть заражена инфекцией.

Как убрать из курицы антибиотики и гормоны: 3 быстрых способа
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Между тем известно, что оставшиеся в мясе добавки (особенно обладающие гормональной активностью) способны увеличивать риски развития патологий у человека. Вплоть до онкологических процессов, расстройства обмена веществ и так далее, передает "Доктор Питер".

Как отметила терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко, для устранения следов антибиотиков продукт рекомендуется предварительно замочить в воде, обычной или минеральной, и выдержать в ней около часа. Также стоит всегда иметь под рукой сок лимона. Специалист посоветовала после разморозки мяса не готовить его сразу, а положить ненадолго в воду с небольшим количеством лимонного сока или соли - это поможет "вытянуть" из мяса опасные соединения.

Также выход - приготовление еды на "втором бульоне". Первый лучше сливать. Так, после закипания стоит проварить мясо не более 10-15 минут, а затем слить бульон. После чего добавить свежую воду и готовить уже на ней.

Стоит помнить, что больше всего вредных веществ накапливают кожа и жир курицы, поэтому все это лучше срезать до приготовления.

Еда,
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