Как правильно выбрать муку для приготовления кулича

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Красноярского института торговли и сферы услуг Ирина Зобнина рассказала россиянам, как правильно выбрать муку для приготовления пасхального кулича.

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«Первый показатель качества – цвет муки. Мука высшего сорта обязательно белого цвета, первого может иметь желтоватый оттенок. А второго и ниже – серый», – передает слова Зобниной «Наш Красноярский край».

Сорт продукта можно определить, положив муку на обычный лист бумаги. Если оттенок муки совпадает с листом, то мука высшего сорта.

Эксперт рекомендует также обратить внимание на запах. Мука, которая хранилась в нормальных условиях, не должна иметь посторонних запахов, например плесневелости. Можно добавить в муку горячей воды, она усилит запах продукта. Если пахнет мукой – продукт качественный.

После этого нужно взять комок муки и сжать в кулак. Если после открытия ладони мука остается рассыпчатой, значит условия хранения не нарушены и мука не напиталась водой на складе или в магазине.

Далее можно оценить хлебопекарные свойства. Для этого необходимо заместить тесто. Для образца достаточно 25 граммов муки и 13 миллилитров воды. Полученная лепешка промывается в воде; когда крахмал уйдет в воду, останется клейковина. При ее растяжении можно оценить качество теста. Если она тянется до 10 см и более – мука отличного качества с хорошими хлебопекарными свойствами и кулич из нее получится отличный.