Яичница с овощами и ветчиной: рецепт

С этим необычным рецептом яичницы с овощами вы обязательно добьетесь успеха!
Фото: Inc-NewsInc-News
Яичница с овощами и ветчиной
Кухня: средиземноморская, завтрак, калории: 110, время приготовления: 75:00
Ингредиенты
- 4 яйца
- 2 красных болгарских перца
- 150 г фасоли
- 2 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 8 ломтиков ветчины
- 50 миллилитров овощного бульона
- Оливковое масло
- Паприка
Рецепт
- Перец очистить, вымыть и запекать 50 минут в разогретой до 200º духовке.
- Накройте их крышкой, дайте им остыть и удалите кожицу и семена.
- Нарежьте их соломкой, оставив столько сока, сколько они выделят.
- Фасоль вымыть и очистить от кожуры.
- Нарежьте их кубиками, готовьте на пару 8 минут, процедите.
- Лук и чеснок очистить и нарезать кубиками. Обжарьте лук первые 10 минут в 3 столовых ложках масла.
- Добавьте чеснок, обжаривайте 2 минуты.
- Добавьте фасоль, болгарский перец с его кулинарными соками и бульон.
- Готовьте 5 минут и приправьте солью и перцем.
- Разделите ветчину по огнеупорным формам.
- Добавьте жаркое и разбейте 1 яйцо в центре.
- Посолить, посыпать паприкой и запекать 10 минут при температуре 180º, пока белки не застынут и желтки не станут жидкими.
Если оставить жареный перец в закрытой посуде, его будет легче очистить.