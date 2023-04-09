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3 часа назад

Яичница с овощами и ветчиной: рецепт

Inc-News

С этим необычным рецептом яичницы с овощами вы обязательно добьетесь успеха!

Яичница с овощами и ветчиной: рецепт
Фото: Inc-NewsInc-News

Яичница с овощами и ветчиной

Кухня: средиземноморская, завтрак, калории: 110, время приготовления: 75:00

Ингредиенты
  • 4 яйца
  • 2 красных болгарских перца
  • 150 г фасоли
  • 2 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 8 ломтиков ветчины
  • 50 миллилитров овощного бульона
  • Оливковое масло
  • Паприка
Рецепт
  1. Перец очистить, вымыть и запекать 50 минут в разогретой до 200º духовке.
  2. Накройте их крышкой, дайте им остыть и удалите кожицу и семена.
  3. Нарежьте их соломкой, оставив столько сока, сколько они выделят.
  4. Фасоль вымыть и очистить от кожуры.
  5. Нарежьте их кубиками, готовьте на пару 8 минут, процедите.
  6. Лук и чеснок очистить и нарезать кубиками. Обжарьте лук первые 10 минут в 3 столовых ложках масла.
  7. Добавьте чеснок, обжаривайте 2 минуты.
  8. Добавьте фасоль, болгарский перец с его кулинарными соками и бульон.
  9. Готовьте 5 минут и приправьте солью и перцем.
  10. Разделите ветчину по огнеупорным формам.
  11. Добавьте жаркое и разбейте 1 яйцо в центре.
  12. Посолить, посыпать паприкой и запекать 10 минут при температуре 180º, пока белки не застынут и желтки не станут жидкими.

ХИТРОСТЬ:

Если оставить жареный перец в закрытой посуде, его будет легче очистить.

Еда,
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