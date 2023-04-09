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3 часа назад

Нутрициолог Деккер перечислила самые полезные варианты перекуса

Мира Маркина

Для перекуса стоит выбирать натуральные снеки без красителей, консервантов и соли. Их "Газете.ру" перечислила нутрициолог Ольга Деккер.

По словам эксперта, полезнее всего снеки из цельного зерна, орехов, семечек и фруктов. Это объясняется высоким содержанием витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки и других полезных компонентов.

Нутрициолог отметила, что снеки должны быть приготовлены без масла и большого количества соли. Например, для полезного перекуса подойдут гренки из цельного зерна или ржаного хлеба. В списке хороших вариантов также печеные кусочки яблок, киви или бананов со специями, рисовые или кукурузные хлопья без соли и сахара.

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Важно, что снеки не должны превращаться в основу питания. Ольга Деккер напомнила, что рацион стоит составлять из разнообразной пищи: употреблять в большом количестве свежие фрукты, овощи, белки и здоровые жиры.

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