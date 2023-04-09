Как правильно питаться в Страстную неделю перед Пасхой

Последняя неделя Великого поста в 2023 году выпадает на период с 10 по 15 апреля. Этот период именуется Страстная неделя, которая была названа так в память о страданиях Спасителя. Во время Великого поста верующие чтят память сорока дней, которые Иисус Христос провел в пустыне.

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На Страстной неделе, являющейся самым тяжелым испытанием, верующие вспоминают о последних днях земной жизни, смерти и погребении Иисуса Христа. URA.RU собрало информацию о том, как правильно питаться в последнюю неделю Великого поста.

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Что разрешается употреблять в пищу в последнюю неделю Великого поста?

Постное меню стоит продумывать с учетом состояния своего здоровья. Не нужно налагать на себя обязанность следовать правилам, которые вы не сможете выполнить физически.

Составить меню можно таким образом, чтобы оно включало привычные блюда. При этом они должны быть без ингредиентов, имеющих животное происхождение.

При менее строгом рационе питания в Страстную неделю можно включать в меню продукты в сыром виде. То есть те, которые не подвергались тепловой обработке: овощи и фрукты, сухофрукты, орехи.

В понедельник, вторник и среду Страстной недели необходимо ограничиться сырыми овощами и фруктами. Сухоядение в эти дни предписано церковным уставом. Первые дни недели следует по возможности принимать пищу только раз в сутки.

В Великий четверг разрешены горячие блюда с добавлением растительного масла. Разрешается выпить немного вина в память о последней трапезе Иисуса с учениками, когда он предсказал предательство одного из них. Однако этот напиток нужно разбавлять водой. На три части воды берется одна часть красного вина.

Особо строгим рацион становится в последние дни Страстной недели. О возможности соблюдать строгий пост следует поговорить с духовником. В Страстную пятницу многие верующие не принимают пищу и даже отказываются от воды до выноса плащаницы во время церковной службы.

Великая Суббота до появления первой звезды также считается временем строгого поста. Затем рекомендовано сухоядение. Великая суббота считается последним днем поста, и в следующее за ним Воскресение Христово уже не предполагается никаких ограничений в пище.

Питание после окончания поста

Верующим рекомендовано правильно выходить из периода соблюдения поста, так как в это время организм человека сталкивается с нехваткой животного белка. Резкое начало употребления жирных, жареных и мясных блюд может привести к образованию панкреатита. Для избежания таких проблем рекомендуется постепенный возврат к привычному питанию, который может растянуться на семь дней. Сразу после окончания поста в первую очередь необходимо вводить в пищу кисломолочные продукты и яйца, а затем мясо без жира.

Кто может не соблюдать Великий пост

Перед соблюдением Великого поста необходимо пройти консультацию с врачом. Соблюдение поста является добровольным. Отказаться от придерживания строгим правилам рекомендуется следующим категориям людей: