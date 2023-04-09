Названа икра, стоимость которой может вырасти на 10–20%

По его словам, покупка банки такой икры весом 112 граммов обойдется россиянам в сумму от 400 рублей. В 2022 году в магазинах Астрахани ее розничная стоимость колебалась от 2400 до 2700 рублей за килограмм, а в этом году — от 3200 до 3500 рублей.