Названы самые полезные весенние фрукты и ягоды

Спортивный врач-диетолог и нутрициолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, каким фруктам и ягодам стоит отдавать предпочтение весной. Об этом он сообщил в беседе «Газетой.Ru».

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Брыкин назвал самыми полезными весенними фруктами и ягодами сезонные, поскольку они выращиваются в естественных условиях и обычно не подвергаются заморозке или консервации. В частности, он выделил яблоки, апельсины и авокадо, который ошибочно считают овощем.

Диетолог объяснил, яблоки являются источником аскорбиновой кислоты, калия, кремния, кобальта, молибдена, меди и хрома. В свою очередь апельсины богаты витаминами С и представителями группы B. При этом для авокадо характерно высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, а также витамина K, E и B9, калия, фолиевой и аскорбиновой кислоты.

Среди ягод наиболее полезными являются черешня, земляника и клубника. Черешня богата витамином С: 100 граммов ягод обеспечивают 20 процентов суточной потребности организма. В клубнике содержится много калия, кальция, магния, витамина C, клетчатки и фруктовых кислот, а в землянике — аскорбиновая кислота, молибден, марганец и медь.